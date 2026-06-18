В Подмосковье зафиксировали "нефтяной дождь" после пожара на НПЗ в Москве

Жители Балашихи и Люберец столкнулись с черными осадками и запахом гари. Власти утверждают, что ПДК не превышены, а виной может быть пожар на Московском НПЗ, атакованном дроном. Эксперты предупреждают о возможном кризисе на топливном рынке из-за ударов по инфраструктуре.

В районе Капотня и соседних locales, включая микрорайон Железнодорожный в Балашихе и Люберец, были зафиксированы необычные черные осадки, которые жители окрестили "нефтяным дождем". На поверхности автомобилей, подоконников и одежды обнаружены темные отложения, напоминающие нефтепродукты или сажу.

Многие также отмечают сильный запах гари в воздухе. В связи с этим Мосэкомониторинг и Минэкологии заявили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе по состоянию на 12:00 не превышает предельно допустимые значения, а также что превышений ПДК "не зафиксировано". Однако власти рекомендовали жителям закрывать окна и не выходить на улицу, чтобы избежать вдыхания сажи. Независимые метеорологи прогнозируют, что выпадение осадков с примесями продуктов горения может продолжиться в течение суток на территории Московской области к востоку от столицы.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что дронам удалось поразить Московский нефтеперерабатывающий завод, пожар на котором был локализован около 15:00. По его словам, пострадавших нет. Данный инцидент происходит на фоне усиления атак украинских беспилотников на объекты топливной инфраструктуры России, включая НПЗ и порты, которые обеспечивают поставки топлива армии. Ранее Генштаб ВСУ сообщил о поражении дронами двух НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске, а также о пожаре на заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области.

Одновременно отмечается падение производства топлива в России из-за постоянных ударов по НПЗ, что в условиях сезонного роста спроса на бензин и дизель может спровоцировать острый кризис. В ответ на удары России по гражданской инфраструктуре Украины, Киев целенаправленно атакует объекты, поддерживающие логистику и снабжение российской армии





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Нефтяной Дождь Капотня Балашиха НПЗ Дроны Мосэкомониторинг Минэкологии Собянин ВСУ Topflt

United States Latest News, United States Headlines