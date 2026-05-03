Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило, что в период майских праздников не было ограничений на работу проводного интернета. В случае проблем пользователям рекомендуется обращаться к провайдерам. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что возможные сбои связаны с мерами по предотвращению террористических угроз.

В Подмосковье в период майских праздников не вводились ограничения на работу проводного интернет а. Об этом 2 мая сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По словам представителей ведомства, сети функционировали в штатном режиме, и никаких дополнительных мер по ограничению доступа к интернету не предпринималось. В случае возникновения технических неполадок жителям рекомендовалось обращаться к своему интернет-провайдеру для оперативного решения проблемы. В министерстве также напомнили, что временные ограничения на работу интернета могут быть введены исключительно для мобильного доступа, в то время как проводное подключение остается вне зоны таких мер. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры.

В такие периоды доступ к ключевым российским ресурсам сохраняется через «Белый список», что позволяет минимизировать риски. Однако, несмотря на отсутствие ограничений на проводной интернет, некоторые пользователи VPN столкнулись с проблемами доступа к популярным сервисам. В связи с этим возникает вопрос, какие именно ресурсы попадают под такие меры и как действовать в случае использования иностранных приложений. Президент РФ Владимир Путин 23 апреля прокомментировал ситуацию с возможными сбоями в работе интернета в крупных городах.

Он подчеркнул, что такие ограничения связаны с предотвращением террористических угроз и являются приоритетной задачей. Президент отметил, что заранее информировать население о подобных мерах может нанести ущерб оперативной работе спецслужб, так как преступники могут скорректировать свои планы. Однако, по итогам ограничений, люди должны быть проинформированы о том, что происходило, чтобы избежать недопонимания и паники. В целом, ситуация с интернетом в Подмосковье остается стабильной, но пользователям рекомендуется быть внимательными и следить за официальными сообщениями





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Интернет Подмосковье Ограничения Безопасность Владимир Путин

United States Latest News, United States Headlines