В Петербурге женщину оштрафовали за удар карандашом во время уличной ссоры

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 10 тысяч рублей местной жительнице, которая в ходе конфликта из-за костра на детской площадке ударила оппонентку остро заточенным карандашом. Суд признал её виновной в нанесении побоев, несмотря на заявления о самообороне.

В Санкт-Петербург е мировой суд вынес приговор местной жительнице, которая в ходе уличной ссоры применила необычное оружие - остро заточенный карандаш . Инцидент произошёл на детской площадке, где под суд имая с матерью и двумя детьми развела костёр из веток.

Через несколько минут к ним подошла другая женщина, которая начала снимать происходящее на телефон и высказывать претензии. Конфликт быстро перерос в физическую стычку. По версии обвиняемой, она действовала в состоянии необходимой обороны, защищая себя и своих детей от агрессивного поведения оппонентки. Согласно её показаниям, потерпевшая первая ударила её ногой, после чего она инстинктивно достала из сумки канцелярский карандаш и ткнула им в руку нападавшей.

Однако суд, изучив все обстоятельства, признал её виновной в нанесении побоев и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Потерпевшая же настаивала на иной версии событий. Она утверждала, что её дочь позвонила и сообщила о горящем костре прямо на детской площадке, что создавало угрозу для играющих детей. Женщина подошла к группе, начала фиксировать нарушение на камеру мобильного телефона и пригрозила передать запись в полицию.

В ответ, по её словам, одна из женщин попыталась выхватить телефон, ударила её ногой, а затем вместе с матерью набросилась на неё. Младшая из нападавших при этом достала острый предмет и нанесла ей несколько ударов по руке, причинив сильную боль. Хотя телесные повреждения не были квалифицированы как вред здоровью, потерпевшая настаивала на привлечении обидчицы к ответственности. Судья, выслушав обе стороны и изучив материалы дела, пришёл к выводу, что действия обвиняемой были чрезмерными и не соответствовали уровню угрозы.

В решении подчёркивается, что даже при наличии конфликта применение любых острых предметов для нанесения ударов является недопустимым. Обвиняемая не признала вину, заявив, что лишь защищалась, однако суд посчитал её версию неубедительной. Этот случай вызвал общественный резонанс и породил дискуссии о границах самообороны, а также о поведении граждан в бытовых конфликтах. Многие эксперты отмечают, что подобные инциденты учащаются на фоне общего роста агрессии в обществе, и призывают к более строгому регулированию ношения любых предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Штраф в 10 тысяч рублей является относительно мягким наказанием, однако он служит предупреждением о недопустимости самосуда и призывам решать споры мирным путём





