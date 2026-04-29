В Перми открылся образовательный центр «ТЦшник» для подростков

В Перми открылся образовательный центр «ТЦшник» для подростков
ПермьТцшникОбразование
📆4/29/2026 3:24 PM
📰lentaruofficial
В Перми начал работу инновационный образовательный проект «ТЦшник», предлагающий школьникам кружки и секции по графическому дизайну, робототехнике и другим прикладным наукам прямо в торговом центре. Проект направлен на повышение доступности образования и развитие практических навыков у подростков.

В Перми реализуется инновационный образовательный проект «ТЦшник», призванный сделать обучение современным, доступным и увлекательным для подростков. Инициатива, разработанная сотрудником департамента образования города Сергеем Сатюковым, предполагает организацию кружков и секций по востребованным направлениям, таким как графический дизайн , робототехника и другие прикладные науки, непосредственно на территории одного из торговых центров Перми.

Этот подход позволяет максимально приблизить образовательный процесс к месту жительства и досуга школьников, устраняя барьеры, связанные с транспортной доступностью и временными затратами. Особое внимание уделяется практической направленности занятий, что позволит учащимся не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, создавая собственные проекты и развивая навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.

Проект «ТЦшник» – это не просто дополнительные занятия, это создание образовательной среды нового типа, где обучение становится частью повседневной жизни подростков, а торговый центр превращается в современное пространство для развития и творчества. Презентация проекта «ТЦшник» прошла в атмосфере праздника и активности. Мероприятие сопровождалось выступлениями диджея и зажигательной игрой школьной команды КВН, что создало позитивный настрой и привлекло внимание потенциальных участников. Организаторы подготовили разнообразную программу мастер-классов, позволяющих школьникам познакомиться с различными направлениями прикладного искусства и технологий.

Особый интерес вызвал мастер-класс по работе с медными листами, где дети с увлечением наблюдали за процессом создания картин из этого необычного материала. Кроме того, был организован турнир по мини-футболу, который стал отличной возможностью для активного отдыха и командного взаимодействия. По словам организаторов, в первый же день на занятия «ТЦшника» записалось около 50 школьников, что свидетельствует о высоком интересе к проекту и его востребованности среди подростков.

Этот успех подтверждает актуальность идеи создания образовательных площадок в нетрадиционных местах, таких как торговые центры, и ее потенциал для расширения доступа к качественному образованию. Руководство департамента образования Перми высоко оценивает инновационный характер проекта «ТЦшник» и его соответствие современным тенденциям в сфере образования. Илья Пищальников, один из руководителей департамента, подчеркнул, что данная инициатива является совершенно новой практикой для России, демонстрируя активное освоение образовательными учреждениями новых площадок для организации работы с подростками в максимально доступном формате.

Это свидетельствует о стремлении системы образования к гибкости, адаптивности и ориентации на потребности современных школьников. Проект «ТЦшник» может стать моделью для других регионов страны, заинтересованных в развитии инновационных форм образовательной деятельности. Организаторы планируют расширять спектр предлагаемых кружков и секций, привлекая к сотрудничеству специалистов из различных областей и используя современные образовательные технологии. Особое внимание будет уделено развитию у школьников навыков, необходимых для успешной адаптации к быстро меняющемуся миру и будущей профессиональной деятельности.

В перспективе проект «ТЦшник» может стать важным центром притяжения для талантливых и мотивированных подростков, стремящихся к знаниям и самореализации. В дополнение к упомянутому, стоит отметить, что параллельно с этим событием, в Великом Новгороде готовится проведение хоровода и ярмарки в рамках международного фестиваля народного искусства, что подчеркивает разнообразие культурных и образовательных инициатив, реализуемых в различных регионах России

Пермь Тцшник Образование Подростки Кружки Секции Графический Дизайн Робототехника Торговый Центр Инновации

 

