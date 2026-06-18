В Москве временно перекрыто движение на нескольких участках дорог

В четверг утром в столице действуют ряд временных ограничений движения. По сообщению департамента транспорта Москвы перекрыто движение на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область возле дома 168, на Новорязанском шоссе по направлению в центр вблизи дома 56 по улице Привольная. Также временно закрыто движение во втором Капотнинском проезде и на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. Кроме того, на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе движение ограничено по трем полосам. Есть ограничения и на других участках МКАД: на 19 км внешней стороны, на 11 км внутренней стороны и на 25 км внешней стороны. Водителям рекомендуется планировать маршруты заранее и следить за официальными сообщениями.

В четверг утром в Москве введены временные перекрытия и ограничения движения на нескольких ключевых участках дорожной сети. Соответствующую информацию опубликовал столичный департамент транспорт а. Согласно официальному сообщению, полностью закрыто для движения на внутренней стороне Московской кольцевой авто дороги в районе улицы Молдагуловой.

На Волгоградском проспекте перекрыто движение по направлению в область в районе дома 168. Также прекращено движение на Новорязанском шоссе по направлению в центр в районе дома 56 по улице Привольная. Помимо полных перекрытий, действуют частичные ограничения. Так, на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе движение временно ограничено по трем полосам.

Заблокированно также во втором Капотнинском проезде и на съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. В департаменте транспорта уточнили, что ограничения касаются и отдельных километров МКАД: движение ограничено на 19 километре внешней стороны, на 11 километре внутренней стороны, а также на 25 километре внешней стороны. Эти меры носят временный характер и связаны, вероятно, с проведением дорожных работ или оперативных мероприятий.

Столичные власти настоятельно рекомендуют автомобилистам быть внимательными, заранее строить маршруты с учетом этих изменений и следить за обновлениями в официальных источниках. Информация о сроках возобновления движения будет предоставлена дополнительно. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

МКАД Движение Ограничения Дороги Москва

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Read more »

Послабления для бизнеса, изменение ставки ЦБ и удорожание нефти: какие факторы будут влиять на курс рубля в июлеНа открытии первых торгов июля курс юаня на Мосбирже опускался до 11,71 рубля, а стоимость фьючерсов на доллар и евро поднималась до 87,25 и 93,19 рубля соответственно.

Read more »

СК заочно обвинил еще двух фигурантов по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова. Новости. Первый каналИми оказались 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий.

Read more »

19-летний Ваня Дмитриенко зарабатывает почти 60 млн рублей«Звездач»: 19-летний певец Дмитриенко заработает 56 млн рублей за два концерта

Read more »

Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. Краснодарское «Динамо» уступило казанскому, «Ленинградка» сыграет с «Минчанкой», другие матчиПари Суперлига по волейболу Женщины 3-й тур 18 октября Енисей – Локомотив Калининград – 3-2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5) Динамо Москва – Тулица – 1-3 (17:25, 25:19, 25:27, 22:25) Заречье-Одинцово – Омичка – 3-1 (22:25, 25:11, 25:10, 25:18) 19 октября Корабелка – Динамо-Метар – 3-0 (25:18, 25:17, 25:18) Динамо Краснодар – Динамо-Ак Барс...

Read more »

На 57-м году жизни умер экс-замминистра обороны генерал Юрий СадовенкоБывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко умер 25 декабря в результате болезни сердца. Ему было 56 лет.

Read more »