В Москве проходит международная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction Весна»

Более 400 издательств представили свои новинки на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction Весна», проходящей в Москве до 12 апреля. Посетителей ждут встречи с авторами, тематические лекции, интерактивные мероприятия и широкий выбор книг различных жанров, включая литературу о космосе, которая стала главной темой ярмарки в этом году.

Посетители, пришедшие на ярмарку, имеют возможность не только приобрести книги, но и принять участие во встречах с российскими и зарубежными авторами, посетить творческие лаборатории и мастер-классы, посвященные различным аспектам книгоиздания и творчества. Атмосфера ярмарки способствует не только покупкам, но и общению: здесь можно встретиться с авторами, обсудить их произведения, приобрести книги с автографами и узнать о новинках, которые еще не появились на прилавках магазинов. Посетители отмечают разнообразие представленных изданий, что позволяет каждому найти что-то интересное для себя, будь то иллюстратор детских книг или просто любитель чтения. Гости из других городов, таких как Санкт-Петербург, специально приезжают на ярмарку, чтобы познакомиться с книжными новинками и окунуться в атмосферу книжного мира.\Главной темой ярмарки в этом году стал космос. В День космонавтики, один из дней работы выставки, были организованы лекции и дискуссии с участием ученых, посвященные исследованию космоса, истории освоения космического пространства и футуристическим перспективам. Параллельно на прилавках появилась тематическая литература для всех возрастов – от захватывающих историй для детей до серьезных научных исследований для взрослых. Издатели отмечают, что на ярмарке представлен широкий спектр жанров: художественная, деловая, детская, гастрономическая литература и многое другое. На выставке традиционно участвуют издательства из разных регионов России, а также из других стран, включая Китай, Индию и Иран. Представители международных издательств подчеркивают важность участия в «Non/fiction» для знакомства с русской читательской аудиторией и понимания ее предпочтений. Многие издатели отмечают растущий интерес к отечественной литературе, что отражается как в увеличении тиражей, так и в появлении новых авторов. Маркетинговые отделы издательств активно поддерживают молодых талантов, помогая им реализовать себя и представлять свои работы широкой публике. Ярмарка не только демонстрирует книжные новинки, но и задает тренды в книгоиздании, показывая, какие темы и жанры наиболее востребованы у читателей.\Организаторы уделяют внимание потребностям современной аудитории, предлагая разнообразные мероприятия и развлечения. Помимо лекций, на выставке можно посетить яркие стенды с фотозонами, поучаствовать в интерактивных играх и встретиться с приглашенными блогерами. Для любителей музыки организована продажа виниловых пластинок. Ярмарка «Non/fiction» – это не просто книжная выставка, это площадка для общения, обмена опытом и открытия новых имен в мире литературы. Чтобы попасть на ярмарку, которая продлится до 12 апреля включительно, необходимо приобрести билеты, которые можно купить как онлайн, так и на месте проведения в Гостином дворе. Ярмарка – это отличная возможность провести время с пользой, узнать много нового о книгах и писателях, а также приобрести интересные издания для себя и своих близких. Атмосфера ярмарки вдохновляет и заряжает энергией, позволяя посетителям окунуться в мир книг и творчества. Организаторы постоянно работают над улучшением формата ярмарки, чтобы сделать ее еще более привлекательной и интересной для посетителей всех возрастов и интересов





