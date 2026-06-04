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В Москве продолжают развивать искусственный интеллект в медицине: десяток новых сервисов в тесте

Здоровье News

В Москве продолжают развивать искусственный интеллект в медицине: десяток новых сервисов в тесте
Искусственный ИнтеллектМедицинские ТехнологииЦифровое Здравоохранение
📆6/4/2026 3:18 PM
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На полях Петербургского экономического форума заместитель мэра Москвы рассказала о текущих проектах ИИ в здравоохранении, включая голосовое заполнение карт, контроль беременных и новые сервисы для экстренных отделений.

Система искусственного интеллекта в столичном здравоохранении продолжает активно развиваться, и в ближайшее время планируется запуск около десяти новых сервисов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью НТВ, проходившем на полях Петербургского международного экономического форума.

Один из самых интересных проектов позволяет участковым врачам заполнять медицинскую карту голосом, что существенно экономит время и освобождает ресурсы для более живого общения с пациентом. По словам Раковой, в Москве нейросети уже давно перестали быть лишь помощниками - они стали неотъемлемой частью лечебного процесса, повышая эффективность и точность диагностики. В ходе беседы заместитель мэра подробно остановилась на достижениях цифрового зрения, которое применяется в столичной медицине уже шесть лет.

На сегодняшний день система охватывает шестьдесят сервисов в сорок пяти направлениях и способна определять более сорока пяти заболеваний. Рентгенологи Москвы без этих инструментов уже не представляют свою работу, ведь искусственный интеллект измеряет параметры, подсказывает важные нюансы и привлекает внимание к динамике, имеющей отрицательное значение. Это не только повышает точность диагностики, но и позволяет врачам сосредоточиться на сложных экспертных задачах, освобождая их от рутины.

Сервисом пользуются в России 75 регионов, а ежемесячно анализируется полтора миллиона снимков, из которых триста пятьдесят тысяч приходятся на столицу. В московских поликлиниках и стационарах уже ежедневно работают двадцать моделей искусственного интеллекта, помогая врачам в принятии решений, не заменяя их, а лишь подсказывая варианты и анализируя данные. Помимо уже внедренных решений, в тестовом режиме находятся еще приблизительно десять новых сервисов. Первый из них направлен на контроль критических состояний у беременных.

Система в режиме онлайн отслеживает показатели здоровья женщины и плода, мгновенно информируя лечащего врача о любых отклонениях и рисках. Второй сервис анализирует случаи повторной госпитализации, проверяя, соблюдены ли все терапевтические, диагностические и хирургические протоколы. Третий проект готовит приемные отделения больниц к приему экстренных пациентов, учитывая индивидуальный профиль каждого больного. Наибольшее внимание уделено голосовому протоколированию: врач в поликлинике будет вести запись без необходимости смотреть в монитор, полностью сосредотачиваясь на разговоре с пациентом.

По плану, к концу года этот сервис будет запущен во всех поликлиниках Москвы для всех участковых врачей. По мнению Анастасии Раковой, внедрение нейросетей повышает ответственность врачей, делает их работу более требовательной, но и существенно улучшает квалификацию, позволяя получать более наглядные и точные результаты. Таким образом, московская система здравоохранения демонстрирует, как интеграция искусственного интеллекта может трансформировать традиционные процессы, повышать их эффективность и улучшать качество обслуживания населения.

Ожидается, что новые сервисы, находящиеся в разработке, будут продолжать укреплять позиции столицы как лидера в цифровой медицине, а также способствуют расширению доступа к передовым технологиям для регионов по всей стране

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Искусственный Интеллект Медицинские Технологии Цифровое Здравоохранение Москва Нейросети

 

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