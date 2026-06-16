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В Москве объявили о вакансии тестировщика презервативов: необычная работа с высокой оплатой

Общество News

В Москве объявили о вакансии тестировщика презервативов: необычная работа с высокой оплатой
ТестировщикПрезервативыВакансия
📆6/16/2026 10:25 AM
📰lifenews_ru
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Московская компания открыла позицию тестировщика презервативов. Заработок от 130 тысяч рублей. Требования: старше 18 лет, не девственник, есть партнёр. Тесты включают оценку комфорта и качества. Объявление вызвало интерес в соцсетях.

В Москве появилась необычная вакансия , которую трудно назвать традиционной. Компания, работающая в рамках поддержки Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, объявила о создании должности тестировщик а презервативов.

По объявлению, желающий присоединиться к команде может рассчитывать на заработок в размере от 130 тысяч рублей на руки в месяц. Точная цель работы - провести всестороннее тестирование продукции бренда, направленного на взрослую аудиторию, и предоставить подробный анализ, который поможет улучшить качество и безопасность товара. Трафик объявлений растёт, а конкуренция на рынке интимных товаров увеличивается, поэтому компания решила привлечь специалистов, способных оценить продукт с профессиональной точки зрения.

Требования к кандидатам, которые кидались в объявление, настолько специфичны, что они напоминают ограничения, положённые сомелье перед выбором вина. Желательно, чтобы соискатель был старше 18 лет, имел партнёра и готов к экспериментам. Особый акцент делается на том, что кандидат не должен быть девственником - это условие появилось в объявлении, чтобы гарантировать определённый опыт клиента при тестировании продукта. Кроме того, кандидаты должны быть готовы помочь миллионам людей, подчеркивая важность их работы для общественного здоровья и безопасности.

После того как соискатель попадает в список потенциальных кандидатов, ему выдаётся три комплекта презервативов. Каждый комплект содержит от 6 до 12 изделий, разработанных с использованием современных технологий. Затем проводится серия испытаний, где тестировщик оценивает ощущения, надёжность и комфорт использования. Работники компании ожидают, что тестировщик сможет детально описать все нюансы - от текстуры материала до ощущения вдвойне повышенной защитной одежды.

После тестирования кандидаты обязаны подготовить полноценный обзор с указанием сильных и слабых сторон продукта, а также предложить рекомендации по его улучшению. Смысл таковой вакансии кроется не только в высоком окладе, но и в социальном влиянии, которое сотрудники могут оказывать на потребителей. Бренд стремится создать продукт, который не просто защищает, но и доставляет удовольствие. Накатные финансовые ресурсы, вложенные в тестирование, позволяют компании выявлять и устранять недостатки до выхода товара на рынок, тем самым повышая уровень качества и доверия со стороны потребителей.

Запуск этой вакансии вызвал интерес не только среди профессионалов, но и в интернет‑сообществе, где проводятся обсуждения этичности и роли в подобных экспериментах. Если вы живёте в Москве, заинтересованы в необычной работе, имеете опыт использования мужских средств и готовы к конструктивной критике, то данная позиция может стать интересным шагом в вашей карьере. Просмотрите детали вакансии на официальном сайте компании и отправьте своё резюме. Вложите усилия, и ваш вклад может оказать значимое влияние на уровень сексуального здоровья населения.

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Тестировщик Презервативы Вакансия Москва Анализ

 

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