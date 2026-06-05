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В Москве обнаружено тело беременной девушки с признаками удушения

Криминал News

В Москве обнаружено тело беременной девушки с признаками удушения
МоскваУбийствоБеременная
📆6/5/2026 8:15 AM
📰РИА Новости
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В Москве найдено тело беременной девушки с признаками удушения. Следователи начали расследование, но пока не комментируют возможные мотивы убийства.

В Москве обнаружено тело беременной девушки с признаками удушения. По словам столичного главка Следственного комитета, в квартире на востоке Москвы найдено тело беременной девушки с признаками удушения.

Это уже второй подобный случай в этом месяце. Напомним, что недавно в столице было обнаружено тело 25-летней беременной женщины с признаками удушения. В тот раз следователи рассматривали версию о том, что это было убийство из-за ревности. В данном случае следователи пока не комментируют возможные мотивы убийства, но уже начали расследование.

Полиция попросила всех, кто может предоставить какие-либо сведения о случившемся, связаться с правоохранительными органами. В Москве остается неясным мотив убийства беременной девушки с признаками удушения

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Москва Убийство Беременная Удушение

 

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