В Москве продолжается строительство домов по программе реновации

В районе Нагорный возводится пятисекционный дом на 642 квартиры, а в Головинском районе москвичам показывают новые квартиры в рамках программы реновации.

В южной части Москвы, в районе Нагорный, активно ведется строительство нового жилого дома в рамках программы реновации жилищного фонда. Этот пятисекционный комплекс, рассчитанный на 642 квартиры, станет значимым дополнением к городской инфраструктуре и предоставит современные условия проживания для сотен москвичей.

Общая площадь здания составит почти 60 тысяч квадратных метров, что подчеркивает масштабность проекта. Работы развернулись на улице Криворожская, земельный участок 1/3/5, где ранее располагались устаревшие жилые дома, подлежащие сносу и застройке в рамках программы реновации. Этот проект является частью масштабной инициативы по обновлению жилищного фонда столицы, направленной на улучшение качества жизни горожан и создание комфортной городской среды. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, отметил, что новый дом на Криворожской улице, спроектированный индивидуально, станет настоящей архитектурной доминантой района.

Его яркие фасады, выполненные в карминном оттенке с контрастными белыми вертикальными элементами, гармонично впишутся в окружающую застройку и придадут зданию запоминающийся облик. Особое внимание уделено функциональности и удобству жителей. Планируется строительство рампы, которая обеспечит удобный доступ к нежилому зданию, где разместятся коммерческие объекты, что позволит создать полноценную инфраструктуру для повседневных нужд. На данный момент строительные работы находятся на стадии возведения монолитных конструкций первого этажа.

Важным преимуществом расположения нового дома является его близость к благоустроенным зеленым зонам – парку Вершинина и Коробковскому саду, известному своими живописными водоемами. Транспортная доступность также на высоком уровне: до станции метро «Нагорная» можно дойти пешком всего за 13 минут, а до городского горнолыжного курорта – доехать за 20 минут. В шаговой доступности расположены все необходимые образовательные, медицинские и социально-бытовые учреждения, что делает этот район особенно привлекательным для семей с детьми и людей, ценящих комфорт и удобство.

Строительство ведется с применением передовых монолитных технологий, что обеспечивает высокую скорость и качество работ, а также независимость от неблагоприятных погодных условий. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что программа реновации направлена на создание полноценной среды для жизни, где жители могут наслаждаться комфортом, безопасностью и развитой инфраструктурой. Параллельно с работами на Криворожской улице, в Головинском районе также активно реализуются проекты реновации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что более тысячи москвичей начнут поэтапно осматривать новые квартиры в новостройке, расположенной на Онежской улице. Это уже 17-й жилой комплекс, который будет заселен в этом районе. В новые квартиры переедут жители трех старых домов, расположенных на Онежской улице и Кронштадтском бульваре. В рамках программы реновации в Головинском районе планируется расселить 137 устаревших домов, что позволит значительно улучшить жилищные условия для тысяч горожан.

Программа реновации продолжает активно развиваться, демонстрируя свою эффективность и вклад в обновление городской среды Москвы, создавая новые возможности для комфортной и современной жизни





Разрушительные землетрясения в Турции унесли жизни 40 642 человекПострадавшими числятся 108 068 человек

Read more »

В петербургской гимназии у школьницы взорвался рюкзакВ Санкт-Петербурге полиция и спасатели были вызваны в гимназию №642 на Морской набережной

Read more »

Особенности Байкала — самого древнего и глубокого озера ЗемлиИстория Байкальской впадины насчитывает более 25 млн лет. Максимальная глубина озера достигает 1 642 м, что делает его самым глубоким на Земле.

Read more »

Крупная стоматологическая клиника появится в Перово по программе реновацииПоликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену.

Read more »

В Москве раскрыт картельный сговор на рынке медизделийСтоличное управление ФАС раскрыло картельный сговор на рынке медицинских изделий на сумму более 642 млн рублей, рассказали в Федеральной антимонопольной службе.

Read more »

Шацу отказали в снятии статуса иноагентаЮморист не смог опровергнуть перевод на свой счет 642 тыс. рублей из фонда семьи Рыбаковых

Read more »