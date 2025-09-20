В Москву приходит потепление: когда ждать солнце и жару

В ближайшие выходные жителей Москвы ожидает потепление после периода дождей и прохладной погоды. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +27°C в понедельник. Однако, теплая погода продержится недолго, и уже во вторник ожидается похолодание.

Уже в эти выходные погода в Москве порадует жителей. Дожди отступят, уступая место солнечному свету и теплу, типичному для летних месяцев. Когда же ожидать повышения температуры и как долго оно продержится? Ответы на эти вопросы – в материале aif.ru.\Начало сентября в Москве ознаменовалось переменчивой погодой. 19 сентября температура опустилась до климатической нормы, достигнув отметки в 14,8°C.

Город оказался под влиянием североатлантического циклона, который принес с собой хмурое небо и дожди, начавшиеся после полудня. Ночью с пятницы на субботу через столицу прошел холодный атмосферный фронт, сопровождавшийся кратковременными осадками, которые продолжались до самого утра. Это привело к ощутимому похолоданию: столбики термометров опустились до +8…+11°C. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», отметил, что несмотря на ухудшение погоды в первой половине недели, уже с наступлением светлого времени суток ожидается изменение. На смену циклону придет гребень антициклона, который принесет с собой сухую погоду и резкое потепление. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +17°C. Ветер будет слабым, северо-западным или западным, со скоростью около 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 748 мм рт. ст.\Погода в Москве в выходные обещает быть комфортной и солнечной. В воскресенье, 21 сентября, ожидается переменная облачность, но вероятность осадков минимальна. Ночью столбики термометров покажут от +9°C до +12°C. Днем температура поднимется до +23°C. В понедельник, 22 сентября, при относительной солнечной и сухой погоде воздух может прогреться до +27°C. Однако, как предупреждают синоптики, это будет лишь кратковременное явление. Уже во вторник прогнозируется понижение температуры на 8-11°C. В среду, на фоне ожидаемых дождей, температура воздуха не превысит +12…+15°C. Жителям Москвы стоит насладиться солнечными днями, пока они продолжаются, так как в ближайшее время погода вновь претерпит изменения. Синоптики советуют планировать мероприятия на выходные, учитывая благоприятные погодные условия, и подготовиться к возвращению более прохладной погоды уже на следующей неделе





