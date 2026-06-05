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В Москве пройдет масштабный фестиваль "Времена и эпохи"

Культура И Развлечения News

В Москве пройдет масштабный фестиваль "Времена и эпохи"
ФестивальВремена И ЭпохиМосква
📆6/5/2026 2:23 PM
📰aifonline
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📊News: 99% · Publisher: 68%

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня. Проект охватит более 30 локаций и представит реконструкции сражений, погружение в русскую культуру и быт разных столетий, а также тысячи часов уникальных мастер-классов.

С 10 по 14 июня в Москве пройдет масштабный фестиваль "Времена и эпохи", который станет частью программы "Лето в Москве". Проект охватит более 30 локаций и представит реконструкции сражений с участием сотен бойцов и техники, погружение в русскую культуру и быт разных столетий , а также тысячи часов уникальных мастер-классов.

"Город превратится в музей под открытым небом. Всего в программе - 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1,1 тысячи часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления и исторические постановки", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе фестиваля гости смогут посетить более 30 локаций, каждая из которых представляет собой уникальную историческую эпоху. Например, в ландшафтном парке "Митино" развернется одна из самых зрелищных площадок, где сотни реконструкторов воссоздадут ключевые сражения Отечественной войны 1812 года.

Кульминация каждого дня - масштабный бой в 18:00. Расписание главных сражений: В перерывах между залпами пушек зрителей ждет мирная и гарнизонная жизнь: в 12:30 - тренировка кавалерии, в 16:00 - изящный дамский променад, а в 20:00 - вечера гусарских традиций. Можно заглянуть в полевую аптеку, к цирюльнику или на свечной завод. В парке "Покровское-Стрешнево" гости перенесутся в начало XX века и смогут посмотреть передвижные цирки и театры, которые были популярны среди московских дачников сто лет назад.

Каждые два часа (с 12:00 до 20:00) здесь дают сборные концерты: мимы, акробаты и юные клоунессы вовлекают зрителей в представление. Желающих научат жонглировать, наносить театральный грим и запускать воздушных змеев. В кинопарке "Москино" посвящена подвигу Русской императорской армии в годы Первой мировой войны. Ежедневно в 18:00 здесь проходят реконструкции боев в Восточной Пруссии.

Кроме фронтовых будней, в локациях воссоздан городской быт: работают торговые ряды, фотоателье, парфюмерия "Брокар" и даже пожарная часть. В парке "Радуга" гости смогут увидеть маневры витязей, турниры и воинские состязания, а также посетить экспозицию посвященную военным кинооператорам Великой Отечественной войны. На стендах - редкие кадры и техника тех, кто снимал "Парад 1945 года". В усадьбе "Воронцово" темой площадки стал памятник древнерусской литературы "Хождение за три моря".

Посетителям "Воронцово" предложили принять участие в квесте - помочь Никитину найти потерянные страницы из его дневника. Роли купцов, иноземцев и путешественников 15 века примерили на себя актеры столичных театров. Все костюмы были подобраны в соответствии с временной эпохой, представленной в "Воронцово". Каждый персонаж в ходе квеста расскажет участникам маленькую историю о быте и традициях прошлых веков.

Задачи перед гостями будут стоять самые разные - от загадок до физических упражнений на ловкость и силу. Все участники квеста получили возможность выиграть настольную игру "Времена и Эпохи". В ходе приключения посетители "Воронцово" пообщались с разными народами - от персов до белорусов. Необычные наряды и рассказы персонажей квеста увлекли как детей, так и взрослых.

В среднем на каждую "встречу" у посетителей уходило не более пяти минут: приключение оставалось динамичным до самого конца. В среднем на прохождение всего квеста "Хождение за три моря" потребуется не больше 50 минут. Главными участниками всех состязаний стали, конечно же, дети - подача истории в игровой форме стала отличным решением. В парке Олимпийской деревни москвичей ждут мифы и легенды Древней Греции и Рима.

Квест расскажет историю богов, титанов и простых людей, бросивших вызов судьбе. Каждая локация в Олимпийской деревне украшена амфорами, и клиниями - греческими ложами. Участники смогут помочь римскому аптекарю в изготовлении целебных снадобий и мазей. Все актеры здесь одеты соответственно историческому периоду - в хитоны и туники. Организаторы сделали все, чтобы детально воссоздать образы мифических героев

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Фестиваль Времена И Эпохи Москва Реконструкции Сражений Русская Культура Быт Разных Столетий Мастер-Классы

 

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