В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой

Россия продолжает поддерживать Кубу в знак солидарности с ее революцией. Первый секретарь посольства Кубы призвала продолжать оказывать поддержку острова конкретными мерами.
В Москве прошел автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары. Первый секретарь посольства Кубы Ана Лурдес Гонсалес Вильчес призвала продолжать поддержку острова конкретными мерами.
Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе. Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерам
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