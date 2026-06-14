Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой

Политика News

В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой
КубаРоссияСолидарность
📆6/14/2026 11:19 AM
📰РИА Новости
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 59%

Россия продолжает поддерживать Кубу в знак солидарности с ее революцией. Первый секретарь посольства Кубы призвала продолжать оказывать поддержку острова конкретными мерами.

В Москве прошел автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары. Первый секретарь посольства Кубы Ана Лурдес Гонсалес Вильчес призвала продолжать поддержку острова конкретными мерами.

Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе. Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерам

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Куба Россия Солидарность Революция Ана Лурдес Гонсалес Вильчес

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-14 14:19:14