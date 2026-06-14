Россия продолжает поддерживать Кубу в знак солидарности с ее революцией. Первый секретарь посольства Кубы призвала продолжать оказывать поддержку острова конкретными мерами.

В Москве прошел автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары. Первый секретарь посольства Кубы Ана Лурдес Гонсалес Вильчес призвала продолжать поддержку острова конкретными мерами.

Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе. Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерам





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Куба Россия Солидарность Революция Ана Лурдес Гонсалес Вильчес

United States Latest News, United States Headlines