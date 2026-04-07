В Москве пресечена деятельность мошенников: изъято оборудование для телефонных звонков

В результате совместной операции полиции и ФСБ на северо-западе Москвы пресечена деятельность мошенников, использовавших сим-бокс и десятки сим-карт для обзвона. Задержаны двое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

На северо-западе Москвы, в результате совместной операции полиции и Федеральной службы безопасности ( ФСБ ), было изъято оборудование, использовавшееся мошенниками для осуществления телефонных звонков и реализации мошеннических схем. В квартире, расположенной на улице Дубравная, был обнаружен и изъят сим-бокс, оснащенный десятками сим-карт. В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны мужчина в возрасте 35 лет и женщина 43 лет.

Об этом сообщили представители пресс-службы правоохранительных органов. \Согласно информации, полученной от компетентных органов, подозреваемые были вовлечены в преступную деятельность через предложение о «высокооплачиваемой работе», полученное в мессенджере. По предварительным данным, они могли не осознавать полной противоправности своих действий, будучи лишь исполнителями, обеспечивавшими стабильную телефонную связь для совершения мошеннических звонков. В ходе обыска в квартире было изъято свыше 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и мобильные телефоны, которые использовались злоумышленниками для осуществления своих противоправных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчина заключен под стражу, а в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к преступной схеме.\Данный инцидент подчеркивает актуальность проблемы телефонного мошенничества, жертвами которого чаще всего становятся пожилые люди. Ранее в Москве уже были зафиксированы случаи, когда десятки пожилых граждан пострадали от мошенников, использовавших схему с якобы перерасчетом пенсий. Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб или банков, убеждали пенсионеров в необходимости перерасчета выплат, обещая вернуть «недополученные» средства и увеличить размер пенсии. Используя методы социальной инженерии, мошенники выманивали у потерпевших персональные данные, информацию о банковских картах и доступ к онлайн-банкингу, что в дальнейшем приводило к хищению денежных средств. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и внимательно относиться к любым предложениям о финансовых операциях, поступающим по телефону или в интернете. Важно помнить, что ни один государственный орган или банк никогда не запрашивает личную информацию, такую как номера карт или PIN-коды, по телефону. Рекомендуется немедленно прерывать сомнительные звонки и обращаться в полицию при возникновении подозрений в мошенничестве. Обзор социальных проектов, культурных традиций и аспектов повседневной жизни можно найти в разделе «Общество» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Мошенничество Телефонные Звонки ФСБ Полиция Уголовное Дело

Россия Последние новости, Россия Последние новости