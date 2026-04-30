В Москве открылась новая картинная галерея Василия Нестеренко

В Савеловском районе столицы состоялось открытие новой галереи известного художника Василия Нестеренко. В четырехэтажном здании представлены шедевры мастера, посвященные истории России, вере и красоте природы.

В четверг, 30 апреля, состоялось торжественное открытие новой картинной галереи Василия Нестеренко в Савеловском районе Москвы. Это событие стало значимым культурным событием для столицы, предоставив художнику, известному своими работами на религиозные темы и пейзажами, пространство, достойное его таланта.

Галерея, занимающая площадь более 5,4 тысяч квадратных метров, в 20 раз превосходит по размерам прежнее помещение, где экспонировались лишь малая часть его произведений. Новый четырехэтажный комплекс, построенный в неоклассическом стиле по эскизу самого художника, позволит представить широкой публике практически всю коллекцию, насчитывающую 87 полотен. Экспозиция галереи разделена на восемь тематических залов, каждый из которых посвящен определенной теме. Первый зал, «Мы — русские, с нами Бог!

», посвящен военной истории России и роли веры в жизни народа. Зал «Мир и война» объединяет работы, посвященные Великой Отечественной войне, конфликтам в Сирии и специальной военной операции, включая оммаж на знаменитую картину Ильи Репина «Запорожцы», где изображены современные российские военные. Особое впечатление на ветеранов СВО произвела эта работа, подчеркивающая преемственность поколений и героизм защитников Отечества. Помимо военных тем, галерея представляет широкую панораму России, от центральных регионов до Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, демонстрируя красоту и разнообразие природы страны.

Залы «О, русская земля! », «Не нам, не нам, но имени Твоему! », «Дель Арте», «На дальних рубежах», «Полярный день» и «В горах мое сердце» позволяют совершить виртуальное путешествие по просторам России, не покидая Москвы. Открытие галереи – это не только возможность увидеть произведения искусства Василия Нестеренко, но и важный шаг в деле сохранения и популяризации русской культуры, особенно среди молодого поколения.

В галерее предусмотрены шесть малых пространств для временных выставок, лекций, квестов и концертов, что позволит сделать посещение более интерактивным и познавательным. Удобное расположение в минуте ходьбы от метро и платформы МЦД-1, а также наличие лифтов и специальных санузлов, обеспечивают доступность галереи для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. Ожидается, что ежегодно галерею посетят около 50 тысяч человек, что свидетельствует о высоком интересе к творчеству художника и русской культуре в целом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность создания современного музейного пространства для Василия Нестеренко и его поклонников, отметив, что новый музей станет важным центром притяжения для любителей искусства и подрастающего поколения. Василий Нестеренко, в свою очередь, выразил надежду, что его галерея позволит посетителям ощутить величие и красоту России, ее историю и современность





