Диверсанты ВСУ используют для маскировки мин любые предметы, которые могут привлечь внимание. Противник очень активно применяет мины-ловушки и что такие ловушки сбрасывают с коптера так, чтобы их заметили бойцы и взяли в руки.

В Москве сообщили о взрывоопасных бутылках с водой. Силовые структуры пояснили, что взрывное устройство срабатывает, если бутылку попытаться открыть или пнуть. Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что диверсанты ВСУ используют для маскировки мин любые предметы, которые могут привлечь внимание.

Он отметил, что противник очень активно применяет мины-ловушки и что такие ловушки сбрасывают с коптера так, чтобы их заметили бойцы и взяли в руки. Гагин также обратил внимание на жестокий цинизм диверсантов ВСУ, которые устраивают ловушки для детей. Он рассказал, что противник заминировал ноутбук и оставил его на остановке общественного транспорта в районе Донецка. Под ноутбуком находилась граната без чеки.

Если бы кто-то попытался поднять ноутбук, то произошел бы взрыв, человек бы либо погиб, либо получил тяжелые травмы. Самое страшное, что рядом с этим ноутбуком лежал пакет с конфетами. Это показывает, что целью были дети - расчет на то, что увидят сладости, ноутбук, возьмут в руки и произойдет взрыв. Сейчас важно донести до всех, что как бы ни был привлекателен предмет, который вы нашли - мобильный телефон, кошелек, что угодно - брать его в руки нельзя.

Наш противник - это страна-террорист, это абсолютно бесчеловечные люди, которые готовы калечить, убивать мирное население, детей, стариков





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