В Мангейме: Прекрасное бойское шоу между Виктором Юрком и Эдвином Кастильо

В Мангейме произошёл событие, которого можно ждать раз в десятилетие — победу 14-й подряд Виктора Юрка (14-0, 12 КО) над Эдвином Кастилё (15-1). Будучи непобеждённым и имея в активе 12 нокаутов, Юрк одержал самую быструю победу в своей карьере, нокаутировав калумбиеца на первом же ударе.

После короткого ганда Кастильо попытался коснуться перчаток в центре ринга, но не успел, и Юрк нанёс сокрушительный правый пощёк, от которого он рухнул на настил как подкошенный. Во время поединка Кастильо лежал без движения на настиле, но рефери продолжал отсчитывать время поражения, словно надеясь, что он сможет вернуть бой. Несмотря на то, что точное время поединка не известно, многие полагают, что это было менее пяти секунд. Для сравнения, абсолютный рекорд принадлежит Джимми Тандеру (1,5 секунды в 1997 году).

Победа Юрка позволила сохранить впечатляющую серию, набрав 14 побед и 12 нокаутов. Несмотря на то, что Кастильо сошёл с дистанции из-за неприятного опыта, его команда была подвергнута критике за нежелание покинуть ринг, пока тот остался в глубоком нокауте. 38-летний Кастильо участвовал в смешанных единоборствах и одержал 15 побед единоборствах с одним поражением. Хотя он не стал играть в подробности, многие предположили, что он планирует продолжить карьеру на другом поприще





