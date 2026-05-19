В МЧС России по ДНР погибли два сотрудника, занимавшиеся разминированием

В Муниципальном центре управления МЧС России в Донецкой Народной Республике заявили о гибели两个 сотрудника ведомства, которые занимались разминированием одного из населённых пунктов ДНР. К сожалению, во время выполнения работ произошёл взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте.

"К сожалению, во время выполнения работ произошёл взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте", — говорится в сообщении. Отмечается, что за время работы Бондаренко разминировал сотни боеприпасов, а "это сотни спасённых жизней". С первых дней начала СВО он разминировал поля вблизи линий электропередачи, газо- и водопроводов, жилые кварталы Волновахи и Мариуполя. Был награждён медалями "За освобождение Мариуполя" и "За разминирование".

У него остались жена и годовалый сын.

"Дмитрий Медведев пополнил ряды сотрудников МЧС в апреле 2022 года, заняв должность водителя-сапёра. Вместе с коллегами выезжал в самые опасные точки региона, транспортируя взрывоопасные предметы на подрывную площадку для их дальнейшего уничтожения. Счёт его отработанных заявок исчисляется сотнями. У Дмитрия остались жена и двое сыновей", — добавили в МЧС





