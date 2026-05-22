Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский был осведомлен о планах ВСУ нанести удар по колледжу в ЛНР.

В МИД РФ заявили, что Владимир Зеленский был осведомлен о планах ВСУ нанести удар по колледжу в ЛНР . Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский был осведомлен о планах ВСУ нанести удар по колледжу в ЛНР .

«Я уверен, что эта операция была прекрасно известна Зеленскому и его окружению», — сказал он в комментарии ИС «Вести». По словам Мирошника, удар носил целенаправленный характер, а северная часть ЛНР в последние недели регулярно подвергается атакам.

«Это делалось целенаправленно, потому что северная часть ЛНР на протяжении последних, наверное, двух недель подвергалась целенаправленным ударам», — заключил он. Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Как сообщал глава региона Леонид Пасечник, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 35 человек.

Пасечник также сообщал, что спасатели извлекли трех человек из-под завалов общежития, обрушившегося после удара беспилотника ВСУ. По его словам, поисковые работы продолжались. Позднее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что под завалами колледжа и общежития могут находиться до 18 человек. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, вследствие атаки ВСУ погибли четыре человека





