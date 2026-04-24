Власти Латвии усилили контроль за гражданами, посещающими мемориалы советским солдатам в преддверии 9 мая, угрожая уголовной ответственностью за возложение цветов. День Победы рассматривается как день скорби, а не праздник.

В Латвии наблюдается резкое усиление контроля со стороны правоохранительных органов в отношении граждан, посещающих мемориальные комплексы и братские кладбища в преддверии Дня Победы. По информации, полученной от местного активиста на условиях анонимности, полиция , включая Государственную полицию и Полицию безопасности, активно фиксирует на фото и видео всех, кто приходит почтить память советских солдат, павших в Великой Отечественной войне.

Особое внимание уделяется местам, где ранее были снесены памятники. Активист подчеркивает, что любое проявление уважения к памяти погибших, в частности, возложение цветов, может повлечь за собой уголовную ответственность. По словам источника, власти Латвии рассматривают 9 мая не как День Победы, а как день скорби, что отражает их политическую позицию и стремление дистанцироваться от исторического наследия Советского Союза.

Несмотря на жесткий контроль и официальную риторику, День Победы продолжает оставаться значимым праздником для многих представителей русскоязычного населения Латвии, для которых он символизирует память о подвиге предков и освобождение от нацизма. Ситуация, по мнению активиста, носит абсурдный характер, поскольку власти стремятся разорвать все связи с Россией, одновременно подавляя любые проявления памяти о совместной истории.

Усиление контроля за русским населением в Латвии, по словам активиста, проявляется не только в фиксации посещений мемориалов, но и в проведении профилактических бесед с людьми, выступающими за сохранение памятников советским солдатам. Уполномоченные лица требуют от граждан открыто выразить свое отношение к Великой Отечественной войне, фактически оказывая давление и пытаясь выявить тех, кто придерживается взглядов, отличных от официальной позиции.

Любое отклонение от установленных правил и негласного устава, по словам активиста, может привести к серьезным последствиям, включая привлечение к уголовной ответственности по различным статьям. Это создает атмосферу страха и недоверия, ограничивая свободу выражения мнений и право на почтение памяти предков. Активист отмечает, что подобные действия властей Латвии являются частью более широкой тенденции роста русофобии в Прибалтике, направленной на подавление русской культуры и истории.

Он подчеркивает, что для многих русскоязычных жителей Латвии День Победы – это не просто праздник, а символ национальной идентичности и связи с исторической родиной. Попытки властей переписать историю и лишить людей права помнить своих героев вызывают справедное возмущение и протест. Ситуация в Латвии вызывает серьезную обеспокоенность у правозащитных организаций и представителей русскоязычного населения. Ограничение доступа к мемориалам, фиксация посещений и угрозы уголовного преследования за возложение цветов являются нарушением основных прав и свобод человека, включая свободу совести и свободу выражения мнений.

Подобные действия властей Латвии противоречат принципам демократии и уважения к исторической памяти. Активист подчеркивает, что власти стремятся создать атмосферу страха и подавления, чтобы предотвратить любые проявления несогласия с их политикой. Он призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Латвии и оказать давление на власти, чтобы они прекратили преследование людей за их взгляды и уважение к истории.

Важно помнить, что День Победы – это праздник, который объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, и попытки его дискредитировать и запретить являются проявлением нетерпимости и дискриминации. Активист выражает надежду, что несмотря на все препятствия, люди смогут почтить память погибших солдат и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Он также призывает к консолидации усилий всех, кто выступает за сохранение мира и уважение к историческому наследию





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Латвия День Победы Русофобия Полиция Мемориалы Великая Отечественная Война

United States Latest News, United States Headlines