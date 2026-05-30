В Крыму вводят ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92

В Крыму вводят ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92
📆5/30/2026 9:14 PM
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 31 мая вводится ограничение на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство.

Об этом у себя в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 31 мая вводится ограничение на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Он также отметил, что заправка в канистры запрещена. Кроме того, по словам Аксёнова, с 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта.

Также данный вид топлива можно будет получить по талонам без ограничения объёма. По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. Глава Крыма призвал жителей республики не впадать в панику и верить информации, полученной из официальных источников. Этот вид топлива отпускали из расчёта не более 20 литров в одни руки.

По словам главы региона, список заправок, где есть топливо, размещён на сайте Минтопэнерго Крыма. Он попросил жителей не создавать запасов и заправлять автомобили в обычном порядке

