В Кремле допускают поражение Орбана на выборах: «Даже при нашей поддержке они ничего не смогли»

Источники «Медузы» сообщают о том, что в Кремле оценивают вероятность поражения партии Виктора Орбана «Фидес» на предстоящих выборах в Венгрии. В случае проигрыша, ответственность за это планируется возложить на самого Орбана и ЕС.

Согласно сведениям, полученным «Медузой», в Кремле допускают вероятность поражения партии Виктора Орбана « Фидес » на предстоящих выборах в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Данную информацию предоставили два источника, близкие к политическому блоку администрации президента (АП) России. Первоначально, как сообщается, в Кремле питали надежды на то, что Орбан и его команда смогут переломить ситуацию и одержать победу, используя партийные списки.

Затем предпочтительным сценарием стала победа с учетом одномандатных округов. Однако сейчас, по словам источников, допускается даже такой исход, при котором «Фидес» не сможет выиграть. Ранее издания Financial Times и The Washington Post сообщали о том, что Россия активно предпринимает попытки оказать помощь партии Орбана в предвыборной кампании. В частности, согласно данным западных СМИ, администрация президента РФ одобрила план по улучшению рейтингов «Фидес», разработанный политтехнологами из Агентства социального проектирования (АСП) во главе с Ильей Гамбашидзе. Этот план, как утверждается, включал в себя продвижение в социальных сетях образа Орбана как «сильного лидера, имеющего друзей по всему миру», а также проведение «информационных атак» на его главных конкурентов, в частности, партию «Тиса», возглавляемую Петером Мадьяром. Согласно данным Financial Times и The Washington Post, Мадьяра планировалось представить как «марионетку ЕС». Представители посольства РФ утверждают, что Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии, а Кремль назвал публикацию FT «фейком». Тем не менее, один из источников «Медузы» отметил, что хотя «какого-то управления кампанией Орбана из АП, конечно, нет, но есть „содействие“ по кампании в социальных сетях». Кроме того, собеседник «Медузы», являющийся политтехнологом, работающим с Кремлем, заявил, что возможный проигрыш партии Орбана будет представлен в подконтрольных российским властям СМИ как «цветная революция», спровоцированная Европейским союзом. Владимир Путин, как ожидается, в случае поражения Орбана, возложит вину на самого Орбана и его команду. Один из собеседников издания процитировал: «Даже при нашей поддержке они ничего не смогли». Партия «Фидес» Виктора Орбана, считающегося одним из ключевых союзников Владимира Путина в Европе, согласно последним опросам общественного мнения, уступает по популярности партии «Тиса» Петера Мадьяра. В то же время, значительная часть избирателей еще не определилась со своими предпочтениями в преддверии выборов 12 апреля. Примечательно, что публичную поддержку Виктору Орбану выразил бывший президент США Дональд Трамп, назвав действующего премьер-министра Венгрии «настоящим другом, бойцом и победителем». Кроме того, визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию в апреле также был воспринят как знак поддержки со стороны Белого дома





