Head Topics

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Кучерово

Происшествия News

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Кучерово
ПожарКрасноярский КрайКучерово
📆5/3/2026 5:51 PM
📰Известия
92 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

В Красноярском крае началось расследование по факту халатности, приведшей к масштабному пожару в селе Кучерово. В результате трагедии сгорели 14 домов, 38 человек остались без жилья. Предварительной причиной назвали неосторожное обращение с печным отоплением.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности, связанной с масштабным пожар ом в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Об этом 3 мая сообщили в региональном Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, возгорание произошло в одном из домов села, а из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние пристройки и другие жилые дома. В результате пожара полностью сгорели 14 двухквартирных домов, а 38 человек остались без жилья. Предварительной причиной трагедии, по словам прокуроров, стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением во время топки печи в ветреную погоду. Размер ущерба, нанесенного жителям села, пока устанавливается.

В этот же день прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту произошедшего. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства пожара, а также выяснена степень ответственности должностных лиц, которые могли допустить нарушения в области пожарной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты требуют тщательного анализа для предотвращения повторных случаев. Между тем, в Москве в этот же день произошла другая трагедия: на строительной площадке пожар унес жизни восьми человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. В Красноярском крае ситуация с пожаром в Кучерово вызвала широкий общественный резонанс. Местные жители выразили возмущение тем, что власти не смогли предотвратить катастрофу, несмотря на известные риски, связанные с использованием печного отопления в ветреную погоду. В социальных сетях появились призывы ужесточить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в сельской местности.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты часто происходят из-за недостаточной информированности населения о мерах предосторожности при эксплуатации печей и других источников открытого огня. В связи с этим в региональном правительстве рассматривают возможность проведения дополнительных мероприятий по обучению жителей правилам пожарной безопасности

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Пожар Красноярский Край Кучерово Халатность Уголовное Дело

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В августе продажи «АвтоВАЗа» в РФ выросли на 14,7%В августе продажи «АвтоВАЗа» в РФ выросли на 14,7%По итогам прошлого месяца россияне купили 38 214 автомобилей Lada, что на 14,7% больше, чем в августе прошлого года.
Read more »

Тодд подписал контракт со «Спартаком» на год. У форварда 14+38 в 68 играх регулярки-2024/25Тодд подписал контракт со «Спартаком» на год. У форварда 14+38 в 68 играх регулярки-2024/25Срок контракта с игроком рассчитан на один год.
Read more »

– Престон: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 14 марта 2026– Престон: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 14 марта 2026Сегодня, 14 марта, «Норвич Сити» и «Престон» в матче 38 тура Чемпионшипа , игра начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Карроу Роуд».
Read more »

– Уотфорд: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 14 марта 2026– Уотфорд: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 14 марта 2026Сегодня, 14 марта, «Сток Сити» и «Уотфорд» в матче 38 тура Чемпионшипа , игра начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Бет365 Стэдиум».
Read more »

Жителя Крыма приговорили к 14 годам колонии за помощь СБУЖителя Крыма приговорили к 14 годам колонии за помощь СБУ38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену.
Read more »

Взрыв автобуса в Колумбии: 14 погибших, 38 раненыхВзрыв автобуса в Колумбии: 14 погибших, 38 раненыхОтветственность за кровопролитный теракт возложили на группировку бывших боевиков группировки FARC. Серия атак на юго-западе Колумбии происходит в преддверии президентских выборов 31 мая.
Read more »



Render Time: 2026-05-03 20:51:05