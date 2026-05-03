В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Кучерово

В Красноярском крае началось расследование по факту халатности, приведшей к масштабному пожару в селе Кучерово. В результате трагедии сгорели 14 домов, 38 человек остались без жилья. Предварительной причиной назвали неосторожное обращение с печным отоплением.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности, связанной с масштабным пожар ом в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Об этом 3 мая сообщили в региональном Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, возгорание произошло в одном из домов села, а из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние пристройки и другие жилые дома. В результате пожара полностью сгорели 14 двухквартирных домов, а 38 человек остались без жилья. Предварительной причиной трагедии, по словам прокуроров, стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением во время топки печи в ветреную погоду. Размер ущерба, нанесенного жителям села, пока устанавливается.

В этот же день прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту произошедшего. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства пожара, а также выяснена степень ответственности должностных лиц, которые могли допустить нарушения в области пожарной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты требуют тщательного анализа для предотвращения повторных случаев. Между тем, в Москве в этот же день произошла другая трагедия: на строительной площадке пожар унес жизни восьми человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. В Красноярском крае ситуация с пожаром в Кучерово вызвала широкий общественный резонанс. Местные жители выразили возмущение тем, что власти не смогли предотвратить катастрофу, несмотря на известные риски, связанные с использованием печного отопления в ветреную погоду. В социальных сетях появились призывы ужесточить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в сельской местности.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты часто происходят из-за недостаточной информированности населения о мерах предосторожности при эксплуатации печей и других источников открытого огня. В связи с этим в региональном правительстве рассматривают возможность проведения дополнительных мероприятий по обучению жителей правилам пожарной безопасности





