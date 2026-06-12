В Крыму с 13 июня АТАН и ТЭС установят фиксированные цены на топливо

Две крупные сети АЗС в Крыму объявили о введении стабильных цен на бензин и дизель с 13 июня. Эта мера призвана стабилизировать рынок после введения в конце мая ограничений из-за логистических проблем. Глава региона Сергей Аксе́нов подтвердил продолжение переговоров с другими трейдерами для снижения цен иобещал еженедельную публикацию информации по ситуации.

В Крым у с 13 июня две сети автозаправочных станций - АТАН и ТЭС - введут фиксированные цены на бензин и дизельное топливо. По данным, полученным из официальных источников, стоимость дизельного топлива составит 85 рублей за литр, бензина АИ-92 - 79 рублей за литр, а АИ-95 - 86 рублей за литр.

Эта мера является частью плана по стабилизации топливного рынка полуострова, который столкнулся с серьёзными проблемами в конце мая. Тогда из-за логистических сложностей и дефицита были введены жёсткие ограничения: отпуск АИ-92 ограничили до 20 литров на автомобиль, а заправку канистр полностью запретили. Глава Республики Крым Сергей Аксе́нов, выступая на совещании, посвящённом ситуации на топливном рынке, подчеркнул важность принятия конкретных шагов для мониторинга отрасли и призвал к продолжению переговоров с другими топливными трейдерами, работающими на территории региона.

Целью этих переговоров является достижение соглашений о снижении розничных цен на всех АЗС. Также сообщается, что информация о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке Крыма будет публиковаться на регулярной основе - еженедельно. Позже, как отмечается, власти города смягчили некоторые ограничения: с 7 июня бензин марки АИ-92 вновь стал доступен в свободной продаже на части станций сети АТАН, что стало первым шагом к нормализации.

Эксперты отмечают, что фиксирование цен крупными сетевыми игроками может оказать стабилизирующее влияние на весь рынок, создав пример для других участников. Однако сохраняются риски, связанные с продолжительностью логистических проблем, которые, по прогнозам, могут потребоваться ещё около месяца для окончательного устранения. Власти настаивают, что контроль над ценами и прозрачность информации помогут избежать спекуляций и перегруженности заправочных станций, обеспечив равномерное снабжение населения и транспортных компаний топливом.

Эта ситуация отражает более широкие вызовы, с которыми сталкиваются регионы, зависящие от внешних поставок, и важность果断ных действий административных органов для обеспечения экономической стабильности и социального спокойствия





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Крым Страны ТЭС АИ-92 АИ-95 Введение Цен Ограничения

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