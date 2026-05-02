В Браззавиле состоялось шествие с портретами родственников-участников войны, объединившее сотрудников посольства, соотечественников, иностранных дипломатов и конголезских граждан. Участники возложили цветы к мемориальным плитам в память о погибших миротворцах.

В столице Конго , Браззавиле, состоялась трогательная акция памяти, посвященная героям Великой Отечественной войны и российским миротворцам, погибшим при исполнении служебного долга. Шествие, организованное сотрудниками посольства Российской Федерации, объединило не только соотечественников, проживающих на африканском континенте, но и представителей международного сообщества, включая иностранных дипломатов и российских полицейских, входящих в состав миссии Организации Объединенных Наций.

Особое значение имело участие конголезских граждан, выражающих симпатию и уважение к России – это были как представители местной администрации, так и студенты, изучающие русский язык, а также выпускники советских и российских высших учебных заведений, сохранившие теплые воспоминания о годах, проведенных в нашей стране. Акция стала ярким свидетельством крепнущих связей между Россией и Республикой Конго, а также общности исторической памяти и ценностей. Участники шествия несли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, чьи подвиги навсегда останутся в сердцах потомков.

Это был не просто парад фотографий, а живая связь поколений, возможность отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил мир и свободу. После завершения шествия, колонна участников направилась к территории посольства, где расположены мемориальные плиты, установленные в память о российских миротворцах – майоре Дмитрии Бударине и подполковнике Александре Мизюре. Эти офицеры героически погибли при исполнении своего долга в 2003 и 2022 годах, участвуя в поддержании мира и стабильности в регионе.

Возложение цветов к этим плитам стало символом благодарности и вечной памяти о их самоотверженности и мужестве. Акция подчеркнула важность сохранения исторической правды и противодействия попыткам фальсификации событий Великой Отечественной войны. Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, а также воспитанию патриотизма и уважения к истории. В Конго, как и во многих других странах мира, помнят о вкладе советского народа в победу над фашизмом и ценят усилия России по поддержанию международного мира и безопасности.

Параллельно с акцией в Браззавиле, напоминает Life.ru, префектура Парижа ранее дала разрешение на проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. В Париже участники шествия планируют пройти к кладбищу Пер-Лашез, где покоятся останки русских участников движения Сопротивления, и возложить к их могилам цветы. Организаторы парижской акции особо подчеркивают ее гражданский, а не политический характер, отмечая, что она объединяет всех, кому дорога память о победе над нацизмом и кто стремится сохранить историческую правду.

Они призывают всех желающих присоединиться к шествию, чтобы вместе почтить память героев и продемонстрировать единство в борьбе против идеологии ненависти и насилия. Акция «Бессмертный полк» стала символом сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям. Она проводится во многих странах мира и является важным событием для всех, кто чтит подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

Важно помнить и чтить память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее, и передавать эту память своим детям и внукам





