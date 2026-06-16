Войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.

В Константиновке полностью зачищены территорию от операторов БПЛА противника. Константиновку полностью зачистили от операторов беспилотников ВСУ , сообщили РИА Новости в группировке российских войск "Юг". Но сейчас их работа там уже слишком затруднена.

Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям. Сейчас их операторы БПЛА вынуждены работать с более глубокого тыла, так как все ближние окрестности Константиновки зачищены нашими дронами. Чтобы найти сейчас вражеского оператора, надо шерстить все.

В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





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