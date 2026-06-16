Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

В Константиновке полностью зачищены территорию от операторов БПЛА противника

Война И Конфликты News

В Константиновке полностью зачищены территорию от операторов БПЛА противника
КонстантиновкаВойскаБПЛА
📆6/16/2026 4:16 AM
📰РИА Новости
39 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 59%

Войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.

В Константиновке полностью зачищены территорию от операторов БПЛА противника. Константиновку полностью зачистили от операторов беспилотников ВСУ , сообщили РИА Новости в группировке российских войск "Юг". Но сейчас их работа там уже слишком затруднена.

Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям. Сейчас их операторы БПЛА вынуждены работать с более глубокого тыла, так как все ближние окрестности Константиновки зачищены нашими дронами. Чтобы найти сейчас вражеского оператора, надо шерстить все.

В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Константиновка Войска БПЛА ВСУ Роскомнадзор

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 07:15:44