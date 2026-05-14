В Киеве после дронов обрушились дома, воспламенились малые архитектурные формы, виновата армия РФ

В Киеве после киборг-атак обрушились дома, воспламенились малые архитектурные формы и АЗС. Пострадавших госпитализировали девять человек.

с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В городе гремят взрывы. В Дарницком районе на юго-востоке столицы поврежден жилой дом.

"Произошло обрушение конструкций. Под завалами заблокированы люди. Профильные службы направляются на место", - написал в Telegram-канале около 03:00 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. сообщают о разрушениях также и в других частях украинской столицы. Так, в Днепровском районе на востоке города в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на крыше жилой пятиэтажки; кроме того, беспилотник попал в частный дом.

На севере Киева обломки попали в квартиру на 12-м этаже жилого дома, при этом также вспыхнул пожар, указал Кличко. В Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах повреждены нежилые помещения. В западной части города, в Соломенском районе, на парковке у бизнес-центра горит автомобиль. В Дарницком районе горят малые архитектурные формы (небольшие временные сооружения для торговли или оказания услуг.

) и возник пожар на АЗС, указывает градоначальник. На юге столицы, в Голосеевском районе, обломки упали на бизнес-центр и на проезжую часть. По данным Кличко, на 05:40 по местному времени в Киеве госпитализированы девять человек, еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Поисково-спасательная операция продолжается.

За предшествующие сутки армия РФ выпустила по Украине 892 беспилотника, 710 из которых были подавлены ПВО, сообщили в ВСУ.

Российская армия в ночь на 14 ноября ударила по Киеву ракетами и дронами. Пострадали жилые районы украинской столицы. Есть убитые и раненые. Фотогалерея DW.

По данным украинских властей, в результате российских ударов в Киеве и Днепре возникли пожары. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Есть погибший и раненые





