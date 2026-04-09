В Кемеровской области ищут Героя России Алексея Асылханова: возбуждено уголовное дело об убийстве

В Кемеровской области ведутся поиски Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести 3 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Алексей отличился в ходе СВО, уничтожив множество единиц вражеской техники. После ранений и возвращения домой работал педагогом и проводил уроки мужества.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. В Кемеровской области развернуты масштабные поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения 23-летнего Алексея Асылханова, Героя России, участника специальной военной операции. Молодой человек, проживавший с семьей в военном городке Юрга, пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Супруга Алексея, Валерия, с тревогой ожидает каких-либо вестей о муже.

По ее словам, 3 апреля около 16:00 он покинул дом, отправившись на работу, и с тех пор связь с ним оборвалась. Валерия подчеркнула, что в преддверии исчезновения Алексей вел себя как обычно, не проявляя признаков беспокойства или каких-либо изменений в поведении. Отсутствовали конфликты или намеки на возможные проблемы. Правоохранительные органы, учитывая обстоятельства исчезновения, возбудили уголовное дело по статье об убийстве, что свидетельствует о серьезности ситуации и решимости найти пропавшего. \Алексей Асылханов заслужил высокое звание Героя России за выдающиеся подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции. Его отвага и самоотверженность были отмечены медалью «Золотая Звезда». Известно, что в ходе боевых действий он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, проявив исключительное мужество и профессионализм. Несмотря на полученные ранения, в том числе потерю ноги, Алексей не сломался и после возвращения к мирной жизни активно участвовал в общественной деятельности. Он работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, проводя «Уроки мужества» для школьников. Его опыт и знания, безусловно, служили примером для подрастающего поколения, вдохновляя их на патриотизм и верность Родине. Вся страна выражает надежду на скорейшее обнаружение Алексея и желает его семье сил и терпения в это трудное время. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры работают круглосуточно, чтобы найти Героя. \Свидетели предполагают, что Алексей мог быть похищен. Согласно некоторым данным, на улице, где он находился, остановился автомобиль, водитель которого поздоровался с Алексеем, после чего он сел в машину. Эта информация стала одним из ключевых моментов в расследовании. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск возможных свидетелей. Власти Кемеровской области и федеральные структуры оказывают всестороннюю поддержку семье Асылхановых. Общественность также активно участвует в поисках, распространяя информацию в социальных сетях и оказывая помощь волонтерам. Поиски ведутся как в самом городе Юрга, так и в близлежащих районах. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможность похищения, несчастного случая или других криминальных действий. К расследованию привлечены лучшие следователи и криминалисты. Приоритетной задачей является установление местонахождения Алексея и выяснение всех деталей его исчезновения. Весь регион надеется на благополучный исход поисков и возвращение Героя России домой. Волонтерские организации призывают всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в поисках, незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы





Алексей Асылханов Кемеровская Область Поиски Герой России Исчезновение СВО Убийство

