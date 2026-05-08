В Казахстане резко вырос утилизационный сбор за автомобили из России и Белоруссии

5/8/2026 12:15 PM
Казахстан значительно увеличил утилизационный сбор за ввозимые из России и Белоруссии автомобили и сельхозтехнику. Новые ставки превышают стоимость аналогичных машин, производимых в РФ, и вызвали широкий общественный резонанс.

В Казахстан е резко вырос утилизационный сбор за ввозимые из России и Белоруссии автомобили и сельхозтехнику. Согласно вступившему в силу приказу министерства экологии и природных ресурсов республики, сумма утильсбора для машин с двигателями объемом от 1 до 2 литров, которые ввозятся из этих стран, теперь составляет около 29,4 млн тенге, что эквивалентно более 63,3 тыс. долларов.

Это превышает стоимость любой легковой машины, производимой в РФ с аналогичными характеристиками. Для сравнения, базовая ставка утилизационного платежа для автомобилей, выпущенных в Казахстане, с моторами такого же объема составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП), или примерно 216 тыс. тенге (465 долларов). При этом для машин, ввезенных из других стран, кроме РФ и Белоруссии, установлен коэффициент 3,5, тогда как для этих двух государств он составляет 136.

Повышенные коэффициенты также применяются к автомобилям с двигателями объемом до 1 литра (коэффициент 22) и свыше 3 литров (коэффициент 246). Отдельные правила установлены для электромобилей: для импортируемых из всех стран, кроме РФ и Белоруссии, повышающий коэффициент утильсбора равен 0, а для этих двух стран — 60. Новые правила расчета утилизационного сбора для машин из ЕАЭС вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее, 10 марта, министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявил, что повышение утильсбора не приведет к резкому росту цен на автомобили из России, так как импорт таких машин в республику и так находится на низком уровне. Он подчеркнул, что изменения направлены на устранение дисбаланса в уровне утильсбора между странами. Однако эксперты отмечают, что такие меры могут повлиять на ассортимент и стоимость автомобилей, ввозимых из Таможенного союза, особенно в условиях текущей экономической ситуации

