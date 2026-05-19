В Каталонии задержан Джонатан Андик по подозрению в убийстве отца — основателя сети магазинов одежды Mango Исаака Андика

71-летний бизнесмен погиб в декабре 2024 года после падения с обрыва в провинции Барселона. Изначально произошедшее квалифицировали как несчастный случай, и этой версии придерживался сам Джонатан Андик, который был единственным свидетелем трагедии. По информации журналистов, задержанного доставили в следственный изолятор, а в ближайшее время он должен предстать перед судом. Представитель семьи заявил, что Джонатан намерен сотрудничать со следствием. Известно, что расследование смерти предпринимателя возобновили в марте 2025 года после появления вопросов к показаниям сына погибшего. Как отмечают СМИ, у следствия вызвали подозрения противоречия в его рассказе о произошедшем. Кроме того, выяснилось, что перед поездкой в горы Джонатан попросил телохранителя отца оставить их вдвоем.

