В Калифорнии ищут пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса
📆5/8/2026 7:53 AM
В американском штате Калифорния проводятся поиски пассажиров круизного лайнера MV Hondius, связанного со вспышкой хантавируса. На борту судна зафиксированы случаи заражения, трое пассажиров скончались. Найденных пассажиров помещают под медицинское наблюдение.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. В американском штате Калифорния продолжаются активные поиски пассажиров, покинувших круизный лайнер MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавирус а. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным СМИ, в настоящее время Калифорния включена в глобальную операцию по розыску пассажиров, которые покинули судно после того, как на его борту произошла смертельная вспышка опасного вируса. Как уточняется, в течение двух недель после первого летального исхода от заболевания лайнер покинули около двадцати пассажиров. Сейчас их ищут, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. По информации источников, у уже обнаруженных в Калифорнии пассажиров MV Hondius симптомов заболевания не выявлено, однако они находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что хантавирус был выявлен у восьми пассажиров лайнера MV Hondius, который вышел из Аргентины в начале апреля. Трое из заразившихся скончались. У заболевших обнаружили штамм вируса «Андес», который может передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный пользователь предсказал вспышку хантавируса в 2026 году.

Соцсеть, на которой было сделано это предсказание, заблокирована в Российской Федерации по требованию Генеральной прокуратуры

Пассажир судна MV Hondius сообщил о спокойной обстановке на бортуПассажир судна MV Hondius сообщил о спокойной обстановке на бортуОбстановка на борту круизного судна M/V Hondius остается спокойной. Люди относятся к ситуации серьезно, но без паники, а также стараются соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Об этом 6 мая сообщил «Известиям» пассажир судна Касем ибн Хаттут.«Ситуация на судне остается очень спокойной.
Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV HondiusВспышка хантавируса на круизном лайнере MV HondiusНа борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Южной Америки в Африку, зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавируса. Из 147 человек семь заразились, трое скончались. Судно направляется в Испанию для дезинфекции и проведения эпидемиологического расследования.
AFP: лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса покинул воды Кабо-ВердеAFP: лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса покинул воды Кабо-ВердеКруизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и следует на Канарские острова.
Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Аргентине: экстренная проверка грызунов в УшуайеВспышка хантавируса на круизном лайнере в Аргентине: экстренная проверка грызунов в УшуайеАргентинские власти проводят исследование грызунов на Огненной Земле после смертельных случаев заражения андским штаммом хантавируса на борту лайнера MV Hondius.
Sun: хантавирус выявлен у мужчины, которого не было на лайнере MV HondiusSun: хантавирус выявлен у мужчины, которого не было на лайнере MV HondiusГазета The Sun написала о заражении хантавирусом гражданина Франции, которого не было на борту круизного лайнера MV Hondius.
Смертельная угроза на лайнере: вспышка хантавируса пугает ЕвропуСмертельная угроза на лайнере: вспышка хантавируса пугает ЕвропуВ Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом после круиза из Аргентины. На борту судна MV Hondius зафиксированы смерти, а власти Канарских островов опасаются эпидемиологической катастрофы.
