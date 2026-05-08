В Калифорнии ищут пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса

В американском штате Калифорния проводятся поиски пассажиров круизного лайнера MV Hondius, связанного со вспышкой хантавируса. На борту судна зафиксированы случаи заражения, трое пассажиров скончались. Найденных пассажиров помещают под медицинское наблюдение.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. В американском штате Калифорния продолжаются активные поиски пассажиров, покинувших круизный лайнер MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавирус а. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным СМИ, в настоящее время Калифорния включена в глобальную операцию по розыску пассажиров, которые покинули судно после того, как на его борту произошла смертельная вспышка опасного вируса. Как уточняется, в течение двух недель после первого летального исхода от заболевания лайнер покинули около двадцати пассажиров. Сейчас их ищут, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. По информации источников, у уже обнаруженных в Калифорнии пассажиров MV Hondius симптомов заболевания не выявлено, однако они находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что хантавирус был выявлен у восьми пассажиров лайнера MV Hondius, который вышел из Аргентины в начале апреля. Трое из заразившихся скончались. У заболевших обнаружили штамм вируса «Андес», который может передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный пользователь предсказал вспышку хантавируса в 2026 году.

Соцсеть, на которой было сделано это предсказание, заблокирована в Российской Федерации по требованию Генеральной прокуратуры





Пассажир судна MV Hondius сообщил о спокойной обстановке на бортуОбстановка на борту круизного судна M/V Hondius остается спокойной. Люди относятся к ситуации серьезно, но без паники, а также стараются соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Об этом 6 мая сообщил «Известиям» пассажир судна Касем ибн Хаттут.«Ситуация на судне остается очень спокойной.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV HondiusНа борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Южной Америки в Африку, зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавируса. Из 147 человек семь заразились, трое скончались. Судно направляется в Испанию для дезинфекции и проведения эпидемиологического расследования.

AFP: лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса покинул воды Кабо-ВердеКруизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и следует на Канарские острова.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Аргентине: экстренная проверка грызунов в УшуайеАргентинские власти проводят исследование грызунов на Огненной Земле после смертельных случаев заражения андским штаммом хантавируса на борту лайнера MV Hondius.

Sun: хантавирус выявлен у мужчины, которого не было на лайнере MV HondiusГазета The Sun написала о заражении хантавирусом гражданина Франции, которого не было на борту круизного лайнера MV Hondius.

Смертельная угроза на лайнере: вспышка хантавируса пугает ЕвропуВ Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом после круиза из Аргентины. На борту судна MV Hondius зафиксированы смерти, а власти Канарских островов опасаются эпидемиологической катастрофы.

