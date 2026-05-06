В Йеллоустонском национальном парке произошло нападение медведя на двух туристов. Один из пострадавших получил серьезные травмы. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

В Йеллоустонском национальном парке зафиксирован первый в этом году случай нападения медведя на людей. Инцидент произошёл во вторник на популярном туристическом маршруте. По данным Службы национальных парков США, двое туристов пострадали во время прогулки по тропе Мистик-Фоллс рядом с гейзером Олд-Фейтфул.

На место оперативно прибыли спасатели, однако степень тяжести травм официально не раскрывается. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Очевидцем стал турист Крейг Лерман. Он рассказал, что сначала заметил следы медведя, а затем услышал крики о помощи.

Он прошёл немного дальше и увидел окровавленную шапку и часы. По его словам, один из пострадавших был серьёзно ранен: всё тело было покрыто рваными ранами. Лерман вызвал экстренные службы и оставался рядом до их прибытия. Он сказал, что один из пострадавших был в сознании и ему было холодно, поэтому он накрыл его своей футболкой и сказал, что помощь уже едет.

Последний подобный инцидент в парке произошёл в сентябре прошлого года — тогда 29-летний турист получил тяжёлые травмы после встречи с медведем. Смертельные случаи здесь крайне редки: последний был зафиксирован в 2015 году, однако в 2023 году гризли растерзал женщину за пределами парка





