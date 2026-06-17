В Испании изъяли 66 тысяч комплектов контрафактной футбольной формы в преддверии ЧМ-2026

Национальная полиция Испании совместно с международными ведомствами изъяла более 66 тысяч комплектов поддельной футбольной формы на сумму около €2 млн. Задержаны 95 человек, проведены обыски в 15 точках страны. Подделки в основном копировали форму сборной Испании и планировались к продаже через рынки, интернет и соцсети.

Национальная полиция Испании совместно с международными правоохранительными органами провела крупномасштабную операцию по пресечению незаконного оборота контрафакт ной футбольной формы. В ходе рейдов, охвативших 15 точек по всей стране, включая Мадрид и Барселону, было изъято более 66 тысяч комплектов поддельных джерси.

Общий вес изъятой продукции составил порядка 16 тонн, а её рыночная стоимость, по оценкам экспертов, достигает примерно двух миллионов евро. По подозрению в нарушении прав промышленной собственности задержаны 95 человек. Операция стала результатом длительного расследования, которое активизировалось в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, стартовавшего 11 июня в США, Канаде и Мексике. Правоохранители отмечают, что основным объектом подделок стала форма сборной Испании, хотя встречались и копии других национальных команд.

Потенциальный ущерб для правообладателей, по предварительным подсчётам, превышает семь миллионов евро. Изъятая продукция, как показала экспертиза, уступала оригиналам по качеству материалов и пошива, однако внешне почти полностью имитировала официальный дизайн, включая эмблемы федераций, спонсорские логотипы и цветовые решения. Поддельные джерси планировали распространять через различные каналы: рынки, уличную торговлю, интернет-площадки и социальные сети. Особую тревогу у полиции вызывает то, что часть партии могла быть ориентирована на болельщиков, которые приобретают форму спонтанно, не проверяя подлинность.

В ходе обысков обнаружены также швейные станки, ткани и фурнитура, используемые для массового производства контрафакта. Это указывает на то, что в Испании действовала целая подпольная сеть по выпуску поддельной спортивной одежды. Чемпионат мира 2026 года, проходящий с 11 июня по 19 июля, стал катализатором для активизации борьбы с контрафактом. В турнире участвуют 48 сборных, и спрос на атрибутику, особенно на форму национальных команд, резко возрос.

Полиция предупреждает, что подделки не только наносят экономический ущерб, но и могут быть опасны для здоровья из-за использования некачественных красителей и синтетических материалов. Действующим победителем мундиаля является сборная Аргентины, чья форма также пользуется популярностью у подпольных производителей. Операция стала одной из крупнейших в Европе за последние годы, и правоохранители намерены продолжить расследование, чтобы выявить всех участников преступной схемы, включая организаторов из других стран





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