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В Индии освободили женщину, два года находившуюся в рабстве у работодателей

Общество News

В Индии освободили женщину, два года находившуюся в рабстве у работодателей
ИндияРабствоПрава Человека
📆6/14/2026 7:29 AM
📰aifonline
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39-летняя жительница Индии, отправившаяся на работу домработницей, провела два года в принудительном удержании, работая по 16 часов в сутки и подвергаясь избиениям. Освобождена благодаря информации, переданной через мастера по ремонту. Владельцы квартиры разыскиваются.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. В Индии 39-летняя женщина была освобождена после двух лет принудительного удержания в квартире, где ее заставляли трудиться практически без отдыха.

Об этом пишет Times of India. История началась с того, что женщина откликнулась на предложение о работе в качестве домработницы. После получения аванса она прибыла по указанному адресу, где была изолирована от внешнего мира и обращена в рабство. По данным следствия, пленницу заставляли выполнять домашнюю работу по 16 часов в сутки и периодически избивали.

В помещении была установлена современная система безопасности, исключающая возможность побега или связи с близкими. Тем не менее, в один из моментов женщине удалось передать информацию о своем местонахождении через мастера по ремонту техники, посетившего квартиру. Сестра пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, после чего совместными усилиями полиции и общественных активистов пленница была освобождена. В настоящее время владельцы жилья находятся в розыске.

Пострадавшая готовится дать показания. Ранее сообщалось, что в Индии тренер по футболу несколько лет насиловал несовершеннолетнюю воспитанницу

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Индия Рабство Права Человека Уголовное Преступление Домработница

 

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