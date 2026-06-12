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В Екатеринбурге арестован водитель автобуса, сбивший пешеходов у храма

Происшествия News

В Екатеринбурге арестован водитель автобуса, сбивший пешеходов у храма
ДТПАрест ВодителяЕкатеринбург
📆6/12/2026 10:15 AM
📰РИА Новости
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Суд отправил водителя под стражу на два месяца после ДТП у храма Большой Златоуст, в котором погибли четыре человека, в том числе ребенок, и пострадали еще шестеро. Одновременно арестован директор транспортной компании за нарушения режима труда водителя.

В Екатеринбург е произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели четырёх человек, включая ребёнка, и травмам ещё шести пешеходов. Трагедия случилась вечером у храма Большой Златоуст, где водитель автобуса, по предварительным данным следствия, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на людей, находившихся в пешеходной зоне.

Ленинский районный суд Екатеринбурга уже принял решение об аресте водителя на два месяца - до 10 августа. Сам водитель утверждает, что перепутал педаль газа и тормоза, однако эта версия вызывает сомнения у правоохранительных органов, которые продолжают расследование. Параллельно с этим была избрана мера пресечения для директора транспортной компании, которой принадлежал автобус. Следствие полагает, что руководитель систематически нарушал режим труда и отдыха водителя: не предоставлял выходные дни и заставлял работать на пределе физических возможностей.

Это могло стать косвенной причиной аварии, так как переутомление водителя повышает риск ошибок за рулём. В рамках расследования будут проверены все документы компании, а также графики работы водителей. Эксперты отмечают, что подобные нарушения часто приводят к трагедиям, и требуют ужесточения контроля за транспортными предприятиями. Гибель людей, в том числе ребёнка, вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге и других регионах России.

Жители города выражают соболезнования семьям погибших и требуют справедливого наказания для виновных. В социальных сетях развернулась дискуссия о безопасности дорожного движения, особенно вблизи культовых сооружений, где часто скапливаются пешеходы. Администрация города заявила о проведении дополнительных проверок маршрутов общественного транспорта и усилении контроля за соблюдением правил дорожного движения. Водитель автобуса, согласно решению суда, останется под стражей до завершения предварительного следствия.

Ему грозит уголовная ответственность по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть нескольких лиц, что предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено выяснить все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автобуса и возможное влияние усталости водителя на его действия в момент аварии

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