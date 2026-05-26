Европейская комиссия изучает вариант, при котором новые страны-члены после присоединения не смогут автоматически блокировать решения союза по ключевым вопросам. Предполагается, что такая мера будет действовать ограниченный период времени и должна снизить опасения стран, скептически настроенных по отношению к приему новых участников в союз.

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. В Евросоюз е обсуждают возможность временного ограничения права вето для государств, которые вступят в объединение в будущем. Как сообщает The Guardian, подобная инициатива рассматривается в рамках подготовки к дальнейшему расширению ЕС, пишет KP.

RU. По данным издания, Европейская комиссия изучает вариант, при котором новые страны-члены после присоединения не смогут автоматически блокировать решения союза по ключевым вопросам. Предполагается, что такая мера будет действовать ограниченный период времени. Идея появилась после ряда ситуаций, связанных с позицией Венгрии, неоднократно использовавшей право вето при обсуждении решений ЕС.

В европейских структурах считают, что подобные механизмы могут осложнить работу объединения после его расширения. Источники отмечают, что обсуждаемая мера должна снизить опасения стран, скептически настроенных по отношению к приему новых участников в союз. При этом в ЕС подчеркивают, что речь не идет о создании 'второсортных' членов объединения, поэтому ограничение права вето может носить исключительно временный характер. Отсрочка предоставления полного набора полномочий рассматривается как одна из мер, способных упростить процесс расширения Евросоюза и сделать принятие решений внутри блока более стабильным.

Ранее сообщалось, что страны ЕС усилили возврат украинских беженцев домой. Оцените материал Политика / политика / ЕС / Евросою





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Венгрия Право Вето Евросоюз Повышение Напряженности Политические Опасения

United States Latest News, United States Headlines