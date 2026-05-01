В Госдуме назвали основные схемы мошенничества в России

В Госдуме перечислили самые распространенные схемы мошенничества, включая звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи. Антон Немкин отметил, что более 90% киберпреступлений основаны на социальной инженерии. Также сообщается о новой схеме с штрафами за борщевик.

Об этом 1 мая сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. По его словам, мошенники делают ставку на давление, срочность и имитацию официальных источников, таких как банки, правоохранительные органы или госуслуги. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам. Немкин подчеркнул, что более 90% киберпреступлений в России и во всем мире основаны на социальной инженерии.

Злоумышленники не взламывают системы, а манипулируют людьми. Одной из самых распространенных схем является сценарий с «защитой средств» или «безопасным счетом». Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур и убеждают человека, что его деньги находятся под угрозой. Они утверждают, что оформляется кредит, идет попытка списания или проводится «операция по выявлению преступников».

Под этим предлогом жертву вынуждают оперативно перевести деньги на счета злоумышленников. В некоторых случаях схема усложняется: сначала поступает звонок от якобы «оператора связи» или «службы безопасности», а затем к разговору подключаются лже-«следователи». На втором месте по распространенности находятся инвестиционные мошенничества. Через рекламу в интернете и социальных сетях людям обещают быстрый доход от вложений в акции, криптовалюту или «уникальные платформы».

После регистрации жертве назначают «персонального менеджера», который имитирует рост доходности. При попытке вывести деньги появляются выдуманные «комиссии», «налоги» либо блокировки, после чего мошенники исчезают. Третья по популярности схема — фальшивые онлайн-продажи. Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров по заниженной цене — от электроники и автозапчастей до аренды жилья.

Основная цель — получить предоплату или полную оплату до передачи товара. После получения денег продавец исчезает. Немкин отметил, что мошеннические сценарии становятся все сложнее и психологически продуманнее. Преступники используют утечки данных, подмену номеров, социальную инженерию и даже искусственный интеллект для имитации голосов и документов.

В этих условиях критически важно развивать цифровую грамотность граждан, внедрять системные антифрод-решения и усиливать координацию между банками, операторами связи и государственными структурами. В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта 1 мая сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой запугивают россиян начислением штрафов за борщевик на участке. Отмечается, что за нарушение жертве якобы грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Под предлогом урегулирования ситуации или оплаты со скидкой мошенники вынуждают дачника переходить на сайт, маскирующийся под портал «Госуслуги»





Мошенничество Киберпреступления Социальная Инженерия Инвестиционные Аферы Онлайн-Продажи

