В Госдуме хотят отменить «письма счастья» за забытые дома водительские права

Депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить наказание для граждан за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации транспорта или полис ОСАГО. По мнению Леонида Слуцкого, наличие этих документов можно проверить по электронным базам данных.

В Госдуме захотели отменить «письма счастья» за забытые дома водительские права за РФ водителей призвали освободить от санкций за одно нарушение правил. Депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить наказание для граждан за забытые дома водительские права, свидетельство о регистрации транспорта или полис ОСАГО.

По мнению Леонида Слуцкого, наличие этих документов можно проверить по электронным базам данных. ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки — если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно, — подчеркнул политик. По мнению депутата, действующие нормы были введены для соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательной страховке, но сегодня развитие цифровых сервисов позволяет гаишникам оперативно проводить проверку и без бумажных носителей.

При этом сегодня нормы никак не различают злой умысел и обычную забывчивость, а рассеянный человек, который просто забыл дома документы, несёт ту же ответственность, что и тот, у которого нет их вовсе. Кроме того, нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте, за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо, — считает Слуцкий.

По его мнению, отмена этого пункта правил позволит снизить нагрузку на добросовестных водителей, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски





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