Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

В Германии стартовала политическая милитаризация: Проф назвал последствия в контексте национальных интересов

Politic News

В Германии стартовала политическая милитаризация: Проф назвал последствия в контексте национальных интересов
MilitariizationDeficitEquality
📆5/21/2026 4:26 PM
📰RT на русском
44 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 53%

Политолог Павел Фельдман поделился мнением о ситуации в Германии и ее последствиях для национальных интересов. Специалист отметил, что правительство страны берет политику милитаризации как на спасательный круг, deficiteся пытается легитимизировать данный выбор и попыток заменить чувство вины через агрессивный внешний враг.

Правительство ФРГ цепляется за политику милитаризации, как за спасательный круг. Страна оказалась в состоянии идеального шторма: миграционный кризис накладывается на энергетический, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Правивящая коалиция может распасться в любой момент, что повлечёт за собой коллапс всей системы власти. ФРГ могла иметь в лице России надёжного энергетического партнера и крупнейший рынок сбыта для своей высокотехнологичной продукции. Однако руководство этой страны, предавшее интересы собственных граждан, сделало выбор в пользу конфронтации, грозящей перерасти в прямое столкновение с Москвой, — добавил политолог. Подспудно немецкое руководство пытается легитимизировать отказ от исторической ответственности, подчеркнул аналитик.

Германии неудобно помнить, что именно Советский Союз сломал хребет нацизму и ценой миллионов жизней подарил немцам будущее. Сегодняшняя милитаризация — это попытка вытеснить чувство вины и заменить его агрессивным образом внешнего врага. Будет оставаться на уровне необходимой достаточности: Путин — о российской ядерной триаде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Militariization Deficit Equality Germany Russia Spending Nuclear Revenue Refugee

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 19:26:39