Политолог Павел Фельдман поделился мнением о ситуации в Германии и ее последствиях для национальных интересов. Специалист отметил, что правительство страны берет политику милитаризации как на спасательный круг, deficiteся пытается легитимизировать данный выбор и попыток заменить чувство вины через агрессивный внешний враг.

Правительство ФРГ цепляется за политику милитаризации, как за спасательный круг. Страна оказалась в состоянии идеального шторма: миграционный кризис накладывается на энергетический, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Правивящая коалиция может распасться в любой момент, что повлечёт за собой коллапс всей системы власти. ФРГ могла иметь в лице России надёжного энергетического партнера и крупнейший рынок сбыта для своей высокотехнологичной продукции. Однако руководство этой страны, предавшее интересы собственных граждан, сделало выбор в пользу конфронтации, грозящей перерасти в прямое столкновение с Москвой, — добавил политолог. Подспудно немецкое руководство пытается легитимизировать отказ от исторической ответственности, подчеркнул аналитик.

Германии неудобно помнить, что именно Советский Союз сломал хребет нацизму и ценой миллионов жизней подарил немцам будущее. Сегодняшняя милитаризация — это попытка вытеснить чувство вины и заменить его агрессивным образом внешнего врага.





