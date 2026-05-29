В Германии заявили, что призыв в армию РФ не даёт автоматического права на убежище

Представитель МВД Германии пояснил, что возможность призыва на военную службу в России сама по себе не является основанием для предоставления убежища или субсидиарной защиты. Такая защита может рассматриваться только в индивидуальном порядке при наличии конкретных доказательств угрозы преследования. Заявление прозвучало на фоне судебного дела, где суд Берлина отказал в обжаловании решения о предоставлении защиты россиянину, отметив, что призывникам не угрожает прямая отправка в Украину. Тем не менее, депутаты бундестага и правозащитники указывают на системное давление на призывников и призывают правительство найти решение, чтобы не способствовать рекрутированию в российскую армию.

Представитель федерального министерства внутренних дел Германии заявил, что сам по себе факт возможного призыв а на военную службу в России не является достаточным основанием для предоставления убежища или международной защиты.

По его словам, любое государство имеет право на вербовку персонала для национальной обороны, поэтому потенциальные призывники из России не получают автоматического права на так называемую субсидиарную защиту, которая предусматривает временное пребывание на территории Евросоюза по гуманитарным соображениям. Такую защиту могут предоставить лишь в индивидуальном порядке после рассмотрения каждого конкретного случая. Данное разъяснение прозвучало на фоне судебного процесса в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга, где рассматривалось обращение Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Ведомство оспорило решение Административного суда Берлина, ранее предоставившего субсидиарную защиту россиянину 2004 года рождения. Защита гражданина РФ argued, что как призывник он с высокой вероятностью не сможет сопротивляться давлению с целью подписания контракта на службу в армии, а значит, может быть отправлен в зону боевых действий. Однако суд в своем пресс-релизе указал, что "в качестве призывника ему не угрожает отправка в Украину", и не разрешил обжалование, хотя это решение может быть оспорено.

В последнее время из России поступают сообщения о том, что некоторых призывников по окончании срока службы принуждают подписывать контракт и отправляют воевать в Украину. На этом фоне в оппозиционной партии "Позорно, что дело вообще дошло до судебного разбирательства. Федеральное правительство и мы все должны быть благодарны каждому, кто уклоняется от российской военной машины", - сказал депутат бундестага Хельге Лимбург.

Он отметил, что даже если призывники, как правило, не направляются непосредственно на службу в Украину, они составляют резерв, из которого набираются контрактники для ведения агрессивной войны, и что этот процесс часто происходит с помощью обмана или давления. Поэтому федеральное правительство должно быстро найти решение, чтобы не допустить, чтобы Германия поставляла новых рекрутов в российскую армию. Российские уклонисты и дезертиры редко получают убежище в Германии, их прошения всё чаще отклоняют.

По данным неправительственных организаций, защиту могут предоставить только при конкретно доказанной угрозе преследования по политическим или религиозным мотивам. Лишь около 5% россиян получают политическое убежище в Германии, при этом количество депортаций, наоборот, растет. Например, Александру Рудневу тоже предписали покинуть ФРГ, но ему удалось отстоять право на убежище. Немецкий политолог Алекс Юсупов в интервью DW объяснил ситуацию с российскими уклонистами от мобилизации, попросившими политическое убежище в ФРГ, и оценку их шансов.

Эксперты отмечают, что прецедент в суде Берлина, признавший за двумя срочниками из России право на защиту в Германии, может дать шанс другим бежавшим от мобилизации. Однако общая практика остаётся жёсткой: без явных доказательств индивидуальной угрозы уклоняющимся от призыва отказано





