В Восточном округе Москвы продолжается строительство жилого дома в рамках проекта «Московские кварталы»
В рамках проекта «Московские кварталы» в Восточном округе Москвы возводится новый жилой дом. Проект предусматривает создание современного жилого комплекса с развитой инфраструктурой и благоустройством придомовой территории.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. В Восточном административном округе ( ВАО ) столицы продолжается активное строительство жилого дома, возводимого в рамках масштабного проекта «Московские кварталы». Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр Правительства Москвы, занимающий должность руководителя Департамента градостроительной политики, который, в свою очередь, входит в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Данный проект представляет собой значимый вклад в развитие жилищного строительства и благоустройство районов города, обеспечивая москвичам новые, комфортные и современные условия проживания. Строительная площадка, где развернулись работы, расположена по адресу: улица 9 Мая, земельный участок 24. В соответствии с утвержденным проектом, на этом участке будет возведена односекционная новостройка, которая станет важным дополнением к существующей застройке района. Общая площадь будущего жилого комплекса превысит 13,7 тысячи квадратных метров, что говорит о его значительных масштабах и способности удовлетворить потребности в жилье значительного количества горожан. Всего в новом доме запланировано 152 квартиры, суммарная площадь которых составит почти восемь тысяч квадратных метров. Это позволит предложить широкий выбор квартир различной планировки и площади, учитывая потребности разных категорий будущих жильцов. На текущий момент, как отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы, на строительном объекте активно ведутся монолитные работы, что является одним из ключевых этапов возведения здания. Эти работы определяют прочность и долговечность конструкции, обеспечивая надежность и безопасность будущего жилого дома. Строительство данного объекта осуществляется городским застройщиком, который использует в своей работе исключительно высококачественные строительные материалы и внедряет современные энергоэффективные технологии. Такой подход гарантирует не только комфортное проживание в квартирах, но и снижение эксплуатационных расходов, что является важным фактором для будущих жильцов. Наружная отделка здания будет выполнена с применением технологии навесного вентилируемого фасада. Эта технология обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию, создавая благоприятный микроклимат внутри помещений, а также способствует эффективной циркуляции воздуха и надежно защищает утеплитель от воздействия влаги, продлевая срок службы здания. Фасад новостройки будет облицован керамогранитной плиткой, выполненной в теплом шафраново-желтом цвете. Этот оттенок создаст приятный визуальный эффект и гармонично впишется в окружающую застройку. Дополнительно фасад будет декорирован панелями различных оттенков серого и белого цветов, что придаст зданию современный и стильный облик. Индивидуальный архитектурный проект учитывает особенности окружающей застройки, что позволит новому дому органично вписаться в существующий ландшафт и сформировать единый архитектурный ансамбль района. Помимо жилых помещений, особое внимание уделяется благоустройству придомовой территории, где будет создана развитая общественная зона, предназначенная для комфортного отдыха и досуга жильцов. Предусмотрены современные детские и спортивные площадки, оборудованные безопасным прорезиненным покрытием, что обеспечит максимальную безопасность для детей и комфорт при занятиях спортом. Также запланированы зоны для спокойного отдыха, где жильцы смогут расслабиться и провести время на свежем воздухе. На первом этаже нового жилого дома будут размещены нежилые помещения, предназначенные для размещения социально-значимых объектов, таких как магазины, кофейни и аптеки. Это создаст удобства для жильцов, обеспечивая доступность необходимых товаров и услуг в непосредственной близости от дома. На подземном уровне будет организован удобный и безопасный автомобильный паркинг, что позволит решить проблему парковки и обеспечить комфортное хранение личного автотранспорта жильцов. Строительство ведется в районе с развитой инфраструктурой, что является еще одним преимуществом данного проекта. В шаговой доступности от нового жилого дома расположены школы, детские сады, поликлиники, торговый центр и спортивный комплекс. Это создает комфортные условия для жизни, обеспечивая доступность образовательных, медицинских, торговых и спортивных услуг. Особенностью локации является близость к двум природным зонам: на юге – Горенский лесопарк, с рекой Горенкой и Мазуринским озером, а на севере – национальный парк «Лосиный Остров». Эта близость к природе предоставляет жильцам возможность наслаждаться свежим воздухом, прогулками и активным отдыхом на природе. Приобрести квартиры в новостройке можно будет на официальном сайте проекта москварталы.рф, где также представлена подробная информация о других предложениях от городского застройщика. На сайте можно ознакомиться с планировками квартир, стоимостью, условиями приобретения и другими деталями, касающимися проекта. Проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая 2025 года и предполагает комплексное создание современных жилых комплексов, которые будут отвечать высоким стандартам качества и обеспечены развитой городской инфраструктурой. Городские власти осуществляют строгий контроль над всеми этапами строительства, начиная от разработки планировки и заканчивая вводом жилого комплекса в эксплуатацию. Это гарантирует высокое качество строительных работ и соблюдение сроков реализации проекта. Застройщиком данного жилого комплекса выступает Московский фонд реновации жилой застройки, что подтверждает надежность и гарантии реализации проекта. Ранее Департамент градостроительной политики Москвы сообщал о продолжении реализации масштабной программы комплексного развития территорий и обновления районов в рамках программы реновации. В прошлом году было представлено рекордное количество новых проектов – 146, что практически в три раза превышает показатели 2024 года. Эти инициативы направлены на преобразование около 1,3 тысяч гектаров неиспользуемых земельных участков и создание более 112 тысяч новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на экономическое развитие города и улучшение качества жизни горожан

