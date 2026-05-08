В Волгограде временно вернули название «Сталинград» в честь 81-летия Победы

📆5/8/2026 11:13 AM
📰lifenews_ru
В преддверии 81-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде временно заменили дорожные знаки на «Сталинград». Также у Мамаева кургана дополнили мемориальную зону «Рубежи Сталинградской доблести» новыми памятными тумбами.

Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой Волгоград дорожные знаки « Волгоград » временно заменяются на знаки « Сталинград ». Десятого мая дорожные службы произведут обратную замену.

Имя «Сталинград» решением городской думы возвращают городу девять раз в году, приурочивая к памятным датам Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Впервые указатели заменили 19 ноября 2022 года — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Ранее в пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что у подножия Мамаева кургана дополнили мемориальную зону «Рубежи Сталинградской доблести» — там открыли памятные тумбы в честь городов Камышина, Суровикино, а также рабочих посёлков Иловли, Октябрьского, Светлого Яра и Чернышковского. В каждую тумбу заложили капсулу с землёй из соответствующего населённого пункта. Церемония прошла спустя год после открытия самой мемориальной зоны, созданной 6 мая 2025 года, в которую изначально были включены Сталинград, Калач-на-Дону, Котельниково, Серафимович, станица Клетская и рабочий посёлок Городище.

Мемориальная зона «Рубежи Сталинградской доблести» стала важным символом памяти о героических событиях Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Она напоминает о мужестве и стойкости советских солдат и жителей, которые отстаивали каждый метр родной земли. В этом году к памятным датам добавились новые населенные пункты, что подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков. Волгоград, как город-герой, продолжает чтить память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину.

В рамках мероприятий, посвященных 81-летию Победы, в городе пройдут торжественные шествия, митинги и концерты, а также акции памяти, в которых примут участие ветераны, молодёжь и представители власти. Эти события направлены на то, чтобы передать новые поколениям знания о великом подвиге советского народа и важности сохранения исторической памяти

