В Великом Новгороде полицейские открыли огонь по колесам лихача

В Великом Новгороде сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие для задержания 18-летнего водителя без прав, который спровоцировал два ДТП во время погони. Суд назначил нарушителю 10 суток ареста.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. В Великом Новгороде правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы задержать 18-летнего нарушителя Правил дорожного движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, молодой человек без водительского удостоверения перевозил друзей, полагая, что ему все сойдет с рук. Однако его нарушение было зафиксировано на улице Вересова. Прибывшие на место полицейские потребовали у водителя документы, но тот попытался скрыться. В ходе погони нарушитель совершал опасные маневры и спровоцировал два дорожно-транспортных происшествия.

Чтобы остановить лихача, сотрудники Госавтоинспекции после предупредительного выстрела открыли огонь по колесам преследуемой машины. В отношении 18-летнего водителя составили восемь протоколов об административных правонарушениях. Суд назначил ему десять суток административного ареста, а его автомобиль отправили на специализированную стоянку. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как подобные случаи крайне редки для региона.

Ранее в Грузии был задержан 14-летний подросток, подозреваемый в угоне около тридцати автомобилей. В МВД подчеркнули, что такие действия правоохранителей являются крайней мерой и применяются только в случаях, когда иные методы задержания неэффективны. Эксперты отмечают, что подобные инциденты требуют ужесточения контроля за соблюдением ПДД и повышения ответственности водителей





