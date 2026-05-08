В Венеции реставрировали фреску Бэнкси, а в Лондоне появилась новая скульптура художника

В Венеции завершили реставрацию знаменитой фрески Бэнкси, изображающей ребёнка-мигранта. В Лондоне установили новую 7,6-метровую скульптуру, авторство которой приписывают загадочному художнику. Обе работы вызвали широкий общественный резонанс.

Москва, 8 мая — АиФ-Москва. В Венеции завершили реставрацию знаменитой фрески, которую связывают с британским художником Бэнкси . Обновлённую работу впервые представили зрителям 7 мая, пишет KP.

RU со ссылкой на Reuters. Изображение ребёнка-мигранта в спасательном жилете с розовым сигнальным огнём находится на фасаде Палаццо Сан-Панталон. Предполагается, что граффити появилось во время Венецианской биеннале в 2019 году и вскоре стало одной из самых обсуждаемых работ уличного искусства в городе. В Лондоне также появился новый арт-объект, авторство которого приписывают Бэнкси.

На площади Ватерлоо за одну ночь установили 7,6-метровую статую рядом с клубом «Атенеум» и Мемориалом Крымской войны. Скульптура изображает человека с флагом, закрывающим лицо. Бэнкси остаётся одной из самых загадочных фигур современного искусства. Художник более двух десятилетий скрывает свою личность, а анонимность стала частью его творческого образа.

Считается, что он родом из британского Бристоля. Его работы регулярно появляются в разных странах мира и продаются на аукционах за многомиллионные суммы. Ранее журналисты выяснили, что британец Робин Ганнингем является уличным художником Бэнкси. Венецианская фреска, изображающая ребёнка-мигранта, стала символом гуманитарных проблем и привлекла внимание общественности.

Её реставрация заняла несколько месяцев и потребовала особого подхода из-за хрупкости материала. Специалисты использовали инновационные технологии, чтобы сохранить оригинальную текстуру и цветовую гамму. В Лондоне появление новой скульптуры вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Многие жители города выразили восхищение смелым замыслом и актуальностью темы.

Некоторые эксперты отмечают, что работа Бэнкси всегда несет в себе глубокий социальный подтекст, заставляя зрителей задуматься о важных проблемах современности. Анонимность художника добавляет интриги и загадочности его творчеству, привлекая внимание как искусствоведов, так и обычных зрителей. В последнее время интерес к работам Бэнкси значительно вырос, что подтверждается высокими ценами на аукционах и активным обсуждением его новых проектов в СМИ





