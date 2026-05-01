В Бурятии завершились поиски последнего погибшего туриста после схода лавины на Мунку-Сардык

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста на горной вершине Мунку-Сардык в Бурятии. В операции участвовали 13 специалистов, которые осмотрели 100 кв. м территории. Родственники погибших до сих пор не получили информации о возвращении тел. Возбуждено уголовное дело.

Спасатели завершили поисковые работы на горной вершине Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, где 30 апреля был обнаружен последний погибший турист. Об этом сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона в социальной сети «Вконтакте».

По данным ведомства, операция охватила 100 квадратных метров территории, а тело погибшего было найдено в 15:20 по местному времени (10:00 мск). К 19:00 (14:00 мск) спасатели эвакуировали останки до памятника Виталию Тихонову. В поисковых работах участвовали 13 специалистов, включая восемь сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и пять представителей Иркутской ПСС. Ранее сообщалось, что туристы погибли от переохлаждения после схода лавины.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело. Двоюродная сестра одного из погибших, Алексея Тицкого, рассказала «Известиям», что за день до происшествия мужчина связывался с матерью. Однако до сих пор родственники не могут получить информацию о том, когда и как им будет передано тело. По словам сестры, Алексей не жаловался на условия труда, но упоминал о несчастных случаях на руднике, где работал.

Инцидент поднимает вопросы о безопасности альпинизма и промышленных предприятий в регионе. В Бурятии уже не первый раз фиксируются трагедии, связанные с лавинами и переохлаждением. Местные власти и спасательные службы продолжают анализировать обстоятельства произошедшего, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем





