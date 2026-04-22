В Бурятии продолжается операция по эвакуации тел погибших туристов в сложных погодных условиях

Спасатели и добровольцы проводят эвакуацию тел туристов, погибших в горах Бурятии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных туристических услуг.

Спасательные службы Республики Бурятия продолжают проведение сложной операции по эвакуации тел участников туристической группы, трагически погибших в горной местности на западе региона. Как сообщили представители Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 22 апреля, работы по спуску тел начались в ночное время и осложняются крайне суровыми погодными условиями.

По данным спасателей, к утру первого дня работ удалось достичь промежуточных успехов: тела двоих погибших были перемещены в район озера, а еще одного туриста удалось транспортировать к технике, ожидающей в местности под названием Стрелка. Данное логистическое решение позволило уменьшить пешую часть пути на пять километров, что критически важно в условиях высокогорья. Проведение поисково-спасательных мероприятий происходит на фоне неблагоприятных метеорологических явлений. В горах зафиксированы сильные порывы ветра и непрекращающаяся метель, которые существенно ограничивают визуальный обзор для спасательных расчетов. Кроме того, сохраняются серьезные технические сложности со стабильностью радиосвязи, что затрудняет координацию действий между подразделениями, находящимися непосредственно на склонах, и оперативным штабом. Для усиления группировки к операции были привлечены пять опытных добровольцев из иркутского отделения поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт, каждый из которых обладает профессиональной альпинистской подготовкой. Их участие позволяет ускорить продвижение через труднодоступные участки рельефа, где использование спецтехники физически невозможно. Трагедия, произошедшая с группой из пятнадцати человек, стала поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственные органы квалифицируют случившееся как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительным данным следствия, группа вышла на маршрут 18 апреля и планировала завершить поход спустя четыре дня. Однако из-за изменения погодных условий или других факторов, произошел инцидент, ставший фатальным для трех участников — мужчины и двух женщин. В настоящее время рассматриваются различные версии причин случившегося, включая версию о возможности камнепада, однако окончательные выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы и комплекса следственных действий. Местные власти и правоохранительные структуры продолжают работу в усиленном режиме для скорейшего завершения эвакуации и установления всех обстоятельств случившегося





