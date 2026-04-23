В Бурятии предъявлены обвинения в деле о гибели туристов в Восточном Саяне

Трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна предъявлены обвинения по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть людей. Расследование продолжается.

В Бурятии завершилась стадия предъявления обвинений трем ключевым фигурантам в уголовном деле, возбужденном по факту трагической гибели туристов в горах Восточного Саяна. Обвинения, сформулированные в соответствии с частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касаются оказания услуг, не соответствующих установленным требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что, вследствие неосторожности, привело к смерти двух и более лиц.

Следственные органы привлекли к допросу директора туристической фирмы Endeavour Tour, его заместителя и гида-инструктора, непосредственно ответственных за организацию и проведение злополучного туристического похода. Все трое не только курировали мероприятие, но и лично принимали участие в восхождении, что делает их причастность к произошедшему особенно значимой. Детали подготовки к покорению горного массива свидетельствуют о серьезном, но, как теперь выясняется, недостаточным подходе к оценке рисков.

Лидер группы, стремясь к максимальной физической форме, в течение трех месяцев воздерживался от употребления алкоголя, регулярно занимался бегом на длинные дистанции, выполнял силовые упражнения, включая отжимания и планку, посещал спортзал и практиковал йогу и медитацию. Эти усилия, безусловно, демонстрируют стремление к достижению поставленной цели, однако не смогли предотвратить трагический исход. Важно отметить, что интенсивная физическая подготовка сама по себе не гарантирует безопасности в сложных горных условиях, требующих профессиональной оценки погодных факторов, состояния маршрута и наличия необходимого снаряжения.

Расследование продолжается, и следствие тщательно изучает все аспекты подготовки и проведения тура, чтобы установить полную картину произошедшего и выявить все обстоятельства, способствовавшие гибели людей. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения правил безопасности, наличия страховки и квалификации гидов. Напомним, что уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации после получения информации о гибели туристов. Согласно данным следствия, группа из пятнадцати человек, прибывшая из Красноярска в поселок Монды Окинского района Бурятии, начала свой маршрут 18 апреля.

Планируемая продолжительность тура составляла четыре дня, однако в ночь на 21 апреля часть участников неожиданно спустилась к автомобильной дороге, расположенной у подножия гор. В придорожном кафе они сообщили о гибели трех человек во время спуска и затем вернулись на место происшествия. Эта информация послужила отправной точкой для начала масштабного расследования. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая неблагоприятные погодные условия, ошибки в навигации и недостаточное обеспечение безопасности.

Предстоит провести ряд экспертиз, чтобы установить точные причины трагедии и определить степень вины каждого из обвиняемых. Данное происшествие вновь поднимает вопрос о необходимости усиления контроля за деятельностью туристических фирм и повышения требований к квалификации гидов, работающих в сложных горных условиях. Необходимо обеспечить, чтобы каждый турист, отправляющийся в поход, был полностью осведомлен о возможных рисках и имел доступ к необходимой информации и оборудованию для обеспечения своей безопасности.

Обстоятельства произошедшего вызывают серьезную обеспокоенность и требуют тщательного анализа для предотвращения подобных трагедий в будущем. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех деталей и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Бурятия Восточный Саян Туристы Гибель Уголовное Дело Обвинение Endeavour Tour Следственный Комитет Безопасность Горы

United States Latest News, United States Headlines