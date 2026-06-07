В Белгородской области в результате атак украинских войск ранены девять мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 11 муниципалитетов области более 90 раз.

В Белгородской области в результате атак украинских войск ранены девять мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 11 муниципалитетов области более 90 раз.

В результате атак ранены девять мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 11 муниципалитетов области более 90 раз. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате атак ранены девять человек, в том числе ребенок. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

После телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром было решено, что перевод в Москву не требуется. Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в субботу в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Кукуевке 5 июня. У нее диагностировали акубаротравму, она продолжает лечение амбулаторно





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Белгородская Область Атаки Украинских Войск Раненые Мирные Жители

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