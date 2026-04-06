В Беларуси погибло более 3 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны: новые данные расследования

Генеральная прокуратура Беларуси пересматривает данные о потерях населения в годы Великой Отечественной войны, обнаружив, что погиб каждый третий житель республики. Расследование выявляет новые факты о зверствах, совершенных немецкими оккупантами и коллаборационистами.

В годы Великой Отечественной войны, охватившей территорию Белорусской Советской Социалистической Республики, погибла колоссальная доля населения, достигнущая устрашающей отметки – каждый третий житель республики. Эта трагическая статистика, озвученная заместителем руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси Сергеем Шикунцом, свидетельствует о масштабах геноцид а, которому подвергся белорусский народ.

Ранее озвучиваемые оценки, утверждавшие гибель каждого четвертого жителя, были пересмотрены на основе вновь открывшихся архивных данных. Анализ этих документов, продолжающийся в настоящее время, позволяет сделать вывод о значительно более масштабных потерях, чем предполагалось ранее. Сергей Шикунец подчеркнул, что окончательное число жертв будет уточняться, поскольку предстоит проанализировать значительное количество документов, но уже имеющиеся данные позволяют говорить о гибели более трех миллионов человек. Эти цифры подчеркивают беспрецедентный характер военных преступлений, совершенных на белорусской земле, и требуют всестороннего расследования и увековечивания памяти жертв. Особое внимание уделяется выявлению фактов о преступлениях, совершенных коллаборационистами, сотрудничавшими с нацистскими захватчиками. \Расследование, проводимое Генеральной прокуратурой, выявляет новые детали о зверствах, творившихся на белорусской земле в годы войны. Сергей Шикунец, озвучивая данные о результатах расследования, отметил, что коллаборационисты, представлявшие различные национальности, включая поляков, литовцев, латышей и украинцев, часто превосходили немецких оккупантов в жестокости по отношению к мирному населению. В ходе расследования были обнаружены факты применения изощренных способов убийства, выходящих за рамки человеческого понимания. Эти открытия подчеркивают сложность и многогранность военных преступлений, требующих детального анализа и всесторонней оценки. Кроме того, внимание следственной группы сосредоточено на изучении архивных документов, которые содержат информацию о событиях тех лет. Особое значение придается установлению личностей виновных и определению их роли в геноциде белорусского народа. Работа следователей направлена на восстановление исторической справедливости и увековечивание памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Подобные исследования позволяют глубже понять масштаб трагедии, пережитой белорусским народом, и способствуют формированию объективной картины исторических событий. Это особенно важно в контексте попыток искажения истории и отрицания фактов геноцида, которые могут представлять угрозу для современного мира. \В контексте расследования особое внимание уделяется установлению причин и обстоятельств, приведших к гибели миллионов людей. Анализ архивных документов помогает выявить новые данные о характере оккупационного режима, методах уничтожения мирного населения и роли различных коллаборационистских группировок. Следственная группа также стремится установить точное количество жертв, включая тех, чьи имена и судьбы до сих пор остаются неизвестными. Эта работа требует кропотливого труда и взаимодействия с различными архивами и организациями. Важно подчеркнуть, что расследование не является простым подсчетом жертв, а представляет собой сложный процесс установления истины и восстановление исторической справедливости. Цель – не только установить факты, но и сохранить память о трагедии, которая никогда не должна быть забыта. Генеральная прокуратура Беларуси придает особое значение работе с международными организациями и экспертами, чтобы обеспечить объективность и полноту расследования. Сотрудничество с зарубежными специалистами позволяет обмениваться опытом и получать доступ к дополнительным данным, которые могут пролить свет на ранее неизвестные аспекты геноцида. Публикация результатов расследования и предоставление доступа к архивным документам способствует формированию объективной оценки исторических событий и помогает предотвратить попытки искажения истории. Важно помнить, что память о жертвах войны – это не только дань уважения погибшим, но и гарантия того, что подобные трагедии никогда не повторятся





