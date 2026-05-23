Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами

Crime News

В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами
ПодрывТерроризмБезопасность
📆5/23/2026 7:50 AM
📰lifenews_ru
52 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 68%

В Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который планировался с участием местной жительницы. Женщину удалось склонить к подрыву в многолюдном месте, однако она своевременно вышла на контакт с местными органами безопасности. Благодаря её обращению подготовка атаки была остановлена, а реализация плана сорвана. В спецслужбе уточнили, что гражданицу завербовали представители украинских структур. Развитие событий, в том числе прохождение обыска у женщины и её признания в участии в подготовке теракта, подробно описаны в вышеупомянутом сообщении Centres of Public Relations (Centres for Operational Communications) of the FSB.

В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами, ФСБ ведёт розыск организаторов и их пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Женщину удалось склонить к подрыву в многолюдном месте, однако она своевременно вышла на контакт с местными органами безопасности. Благодаря её обращению подготовка атаки была остановлена, а реализация плана сорвана. В спецслужбе уточнили, что гражданку, по предварительным данным, завербовали представители украинских структур. После инцидента начались мероприятия по установлению всех причастных к организации несостоявшегося теракта.

Отдельно подчёркивается, что сотрудники силовых ведомств не используют мессенджеры для вызовов граждан и не привлекают их дистанционно к оперативным действиям. В Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который планировался с участием местной жительницы. По замыслу организаторов, её должны были задействовать для совершения взрыва в общественном месте, что могло привести к жертвам среди мирных граждан, включая саму исполнительницу. Однако женщина заподозрила обман и обратилась в органы безопасности, благодаря чему подготовку преступления удалось остановить

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Подрыв Терроризм Безопасность Россия Источники Спецслужбы

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ъ': ТЦ 'Мега' в России может приобрести структура 'Газпромбанка''Ъ': ТЦ 'Мега' в России может приобрести структура 'Газпромбанка'Газпромбанк может приобрести сеть торговых центров «Мега» шведской компании Ingka Centres
Read more »

Структуры Газпромбанка могут купить сеть торговых центров «Мега»Структуры Газпромбанка могут купить сеть торговых центров «Мега»Как узнали СМИ, шведская Ingka Centres нашла потенциального покупателя на свои российские активы.
Read more »

Газпромбанк купил сеть ТЦ «Мега» у шведской Ingka CentresГазпромбанк купил сеть ТЦ «Мега» у шведской Ingka CentresГазпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres, в состав сделки вошли 14 торговых центров «Мега» площадью 2,3 млн кв. м.
Read more »

Газпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в РоссииГазпромбанк стал новым владельцем торговых центров «Мега» в РоссииПокупка портфеля шведской Ingka Centres могла обойтись группе примерно в $2 млрд
Read more »

Ingka Centres продала дочерней структуре Газпромбанка 14 ТЦ «Мега» в РоссииIngka Centres продала дочерней структуре Газпромбанка 14 ТЦ «Мега» в РоссииIngka Centres (входит в группу Ингка) достигла соглашения с дочерней структурой группы Газпромбанка о продаже 14 торговых центров «Мега» в России, сообщили в пресс-службе компании 28 сентября.«Компания Ingka Centres развивала бизнес в России на протяжении более 20 лет. В связи с масштабом и особенностями бизнеса, законодательными условиями и значимостью торговых центров «Мега» для многих людей продажа портфолио торговых центров «Мега» была комплексным процессом, который потребовал много времени», — добавили там.
Read more »

Газпромбанк выкупил у шведской компании торговые центры 'Мега'Газпромбанк выкупил у шведской компании торговые центры 'Мега'Группа Газпромбанк завершила сделку по приобретению сети торговых центров 'Мега' в России у Ingka Centres, материнской компании IKEA
Read more »



Render Time: 2026-05-23 10:50:42